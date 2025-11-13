  1. Anasayfa
  Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti! Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti! Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti! Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları 13 Kasım Perşembe günü yakından takip ediliyor. Altın günün ilk saatlerinden itibaren yükselişe geçti... Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları 13 Kasım Perşembe günü yakından takip ediliyor. Altın günün ilk saatlerinden itibaren yükselişe geçti... Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları gram altın, yarım altın, çeyrek altın, yarım altın, canlı ve anlık 13 Kasım grafiklerinde takip ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kongre'de kabul edilen federal hükümetin yeniden açılmasına yönelik geçici bütçe tasarısını imzalamasıyla ülke tarihinin en uzun süreli kapanması sona erdi. Geçici bütçenin, hükümeti tüm mali yıl için finanse etmediğini, dolayısıyla Demokratların birkaç ay sonra yeniden hükümetin kapanmasına yol açabileceklerini savunan Trump, Kongre'de "filibuster" olarak bilinen ve herhangi bir oylamanın yapılmasını engellemeye yönelik süresiz konuşma hakkının sona erdirilmesi gerektiğini belirtti. ABD'de hükümetin yeniden açılması ile altın fiyatlarına yön veren veri akışı yeniden başlayacak. Peki, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Altın fiyatları düşüyor mu, yükseliyor mu? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte 13 Kasım günün sabah saatlerindeki altın fiyatları...

ONS ALTIN
Ons altın güne 4194 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4181 dolar, en yüksek de 4209 dolar seviyesi görüldü. Gün içerisinde ons altın 4217 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
Gram altın güne 5697 liradan başladı. Gün içinde en düşük 5680 lira, en yüksek de 5715 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar gram altın 5717 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da gram altın 5848 liradan alınırken 5929 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
9.581,00
9.670,00

YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
19.162,00
19.328,00

TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
37.198,20
37.932,34

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?
38.206,00
38.532,00

REŞAT ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?
38.238,47
38.564,95

ZİYNET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?
92.995,50
94.481,79

