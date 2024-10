Can Bonomo olayı doğruladı! Ünlü şarkıcının ablası intihar etti

Can Bonomo'nun ablası Funda Bonomo kendini öldürmeye çalıştı. Ablasının intihar ettiği haberlerinin ardından Can Bonomo sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Can Bonomo, "Son günlerde ailemiz zor bir süreçten geçiyor" dedi.

Can Bonomo'nun ablasının intihar ettiği sosyal medya haberleri gündeme geldi. Funda Bonomo, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hastanesi'nde intihar ederek tedavi gördü. Can Bonomo, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: Son günlerde ailemiz zorlu bir süreçten geçiyor. Erken müdahalenin bir sonucu olarak, ablam şu anda istikrarlı ve uzun bir iyileşme sürecine girdi. Onu desteklemek için tüm sevenleri olarak birlikteyiz. Ablam, duygusal ve zihinsel sağlığın asla ihmal edilmemesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Bu süreçte bizlere sevgi ve saygı gösteren herkese minnettarım.