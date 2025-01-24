Grand Kartal Otel yangını ders oldu! İtfaiyeye yeni düzenleme: AFAD modeli geliyor!

Grand Kartal Otel yangını ders oldu: Bolu'da otel faciasının ardından yangınlara hızlı koordinasyonu sağlayacak ve müdahaleyi kolaylaştıracak AFD benzeri bir başkanlık kurulması gündeme geldi. İşte önemli detaylar...

Türkiye, Bolu Kartalkaya’da Grand Kartal Otel’de çıkan yangın sonrası ölen 78 kişinin yasını tutarken güvenlik konusunda hemen hemen hiçbir önlem alınmaması büyük eleştiri konusu oldu.

Denetim konusunda kimin sorumlu olduğu yönündeki tartışmalar günlerdir devam ederken çok sayıda kayak otelinin yer aldığı Kartalkaya bölgesinde itfaiyenin revize edilmesi gerektiği fikri ortaya çıktı.

İTFAİYEYE AFAD MODELİ

Milliyet'te yer alan habere göre; AK Parti hükümeti, benzer faicaların bir daha yaşanmaması ve insanların hayatlarını kaybetmemesi için yasal düzenlemeler üzerinde çalışıyor.

Bu bağlamda yangınlara müdahalede hızla koordinasyonu sağlayacak ve ilk müdahaleyi kolaylaştıracak AFAD benzeri bir başkanlık kurulması gündemde

AK Parti kurmayları, konuyla ilgili “İtfaiye hizmetlerinden illerde il belediye başkanlığı, büyükşehirlerde büyükşehir belediye başkanlığı, ilçelerde ilçe belediye başkanlığı ve kırsal alanda İl Özel İdaresi sorumludur. Ama artık özellikle Anadolu’da bölgesel özel sanayi kuruluşları ve imalâthanelerin açılması, birçok elektronik yeni cihazın insan hayatına girmesi, yüksek katlı binalarda inşaat şekilleri ile iç/dış cephelerde kullanılan kaplama malzemelerinin değişmesi, orman yangınlarının sıklaşması gibi nedenlerle ‘yangınlara müdahale’ konusunda merkezi bir yapılanmaya geçmemiz elzem hale geldi” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

UÇAK VE HELİKOPTER TEMİNİ

Kurmaylar, “Sadece itfaiye araçlarına sahip bir kuruluşa değil; havadan müdahale için uçak ve helikopter teminini sağlayan, koordine eden, merkezi izleme/takip sistemi bulunan, İHA’larına 24 saat esasına göre özellikle orman bölgelerinde tarama yaptıran AFAD benzeri bir merkezi itfaiye teşkilâtına ihtiyacımız var. Bu merkezi yapılanmanın yanı sıra merkezden uzak ama işletmelerin, konut alanlarının ya da ormanların bulunduğu alanlarda çıkan yangınlara ilk müdahaleyi yapacak müfrezeler de oluşturulmalı” değerlendirmesinde bulundular.

Konuyla ilgili çalışmanın, önümüzdeki hafta Meclis’in açılmasının ardından başlatılması hedefleniyor. Hazırlanacak yasa teklifiyle detaylar netlik kazanacak.

OTELLERE ÖZEL DÜZENLEMELER GÜNDEMDE

Öte yandan otellerde acil durumlar için gerekli teçhizatların bulundurulmasının zorunlu hale getirilmesi de tartışılan diğer başlıklar arasında yer alıyor. Konuy ailgili konuşan parti yetkilileri, “Otellerde acil durumlarda riskleri, süreci takip edecek birimler olmalı. Bunlar eğitimden geçirilmeli. Mesela, 50 oda ve üstü otellerde binaların inşaat malzemelerine uygun teknolojik üstyapı şartları belirlenmeli. Bunu uygulamayanlara caydırıcı cezalar verilmeli” ifadelerini kullandı.

Togg’un yeni modeli göz kamaştırıyor: Avrupa'dan yoğun talep!

Emeklilerin dört gözle beklediği müjdeyi, Bakan Işıkhan verdi: fark ödemeleri bugün hesaplarda! İşte ödeme tarihleri...

Beşiktaş Belediye Başkan vekili Ömer Rasim Şişman kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır ne mezunudur? Siyasi kariyeri