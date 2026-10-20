Milas Belediyesi'ne son dakika operasyon! Belediye Başkanı ve oğlu dahil 29 şüpheli gözaltına alındı...

Muğla merkezli 13 ilde Milas Belediyesi'ne yönelik operasyonda Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve oğlu Doruk Topuz'un da aralarında bulunduğu 29 kişi gözaltına alındı. Hayali işler üzerinden 2,5 milyar TL'lik sahte ihale usulsüzlüğü saptandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında, Milas Belediyesi’ne yönelik 20 Ekim 2026 tarihinde dev bir operasyon gerçekleştirildi. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet, ihaleye fesat karıştırmak, resmi belgede sahtecilik ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla başlatılan süreçte, usulsüzlüklerin devasa boyutu ortaya çıkarıldı.

BELEDİYE BAŞKANI FEVZİ TOPUZ VE OĞLU DA ŞÜPHELİLER ARASINDA

Soruşturma dosyasında yer alan ağır suçlamalar doğrultusunda Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve oğlu Doruk Topuz’un da aralarında yer aldığı şüphelilere suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme veya üye olma, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, kamu kurumlarını aracı kılmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlamaları yöneltildi.

Muğla merkezli olarak Adana, Ankara, Bursa, Elazığ, Hakkari, İstanbul, Gaziantep, Kilis, Kocaeli, Manisa, Van ve Ordu olmak üzere toplam 13 ilde 35 şüpheliye yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonlarda 29 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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SAHTE EVRAKLARLA İŞ DENEYİM BELGELERİ ONAYLATILDI

İncelemelerde, sahte ihale evraklarıyla Milas Belediyesi’ne başvuran şirketlere usulsüz şekilde iş deneyim belgeleri düzenlendiği saptandı. Bu çerçevede 34 farklı şirkete ait 35 sahte ihale evrakıyla başvuru yapıldığı, belediyenin ise 32 şirkete ait 33 iş deneyim belgesini onayladığı belirlendi.

Soruşturmada görev alan bilirkişinin detaylı incelemeleri organze usulsüzlüğü gözler önüne serdi. Başvuru yapan şirketlerin hesap numaraları, vergi kimlik numaraları ve IBAN bilgilerinin birbiriyle aynı olduğu tespit edildi. SGK hizmet dökümlerindeki çalışan ve maaş verilerinin örtüştüğü, mali müşavir bilgilerinin aynı olmasına karşın sicil numaralarının farklı gösterildiği anlaşıldı. Ayrıca belgelerdeki isimler aynı olmasına rağmen imzaların farklılık gösterdiği, banka dekontlarında yazıyla ve rakamla belirtilen tutarların uyuşmadığı kaydedildi. Farklı şirketlerin iş deneyim belgesi talep dilekçelerinin birebir aynı formatta olduğu, geçici kabul tutanaklarında ise farklı tarihlere rağmen heyet üyelerinin imzalarının aynı şekil ve konumda kopyalanıp çoğaltıldığı saptandı.

HAYALİ İŞLERİN BEDELİ 2,5 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Soruşturma dosyasındaki çarpıcı tespitlere göre, gerçekte hiç yapılmadığı halde yapılmış gibi gösterilen işlere ilişkin ihale bedellerinin toplamının 2 milyar 579 milyon 555 bin 355 lira olduğu belirlendi.

Kamu İhale Kurumu’ndan alınan resmi bilgi ve belgelerde ise sahte evraklarla elde edilen iş deneyim belgelerini kullanan 8 şirketin, kamu ihaleleri de dahil olmak üzere toplam 25 ihaleye katıldığı tespit edildi. Bu ihalelerin toplam bedelinin 3 milyar 714 milyon 262 bin 711 lira 18 kuruş olduğu, şirketlerin bu belgeler üzerinden doğrudan ya da dolaylı olarak 342 milyon 880 bin liralık sermaye artırımına gittikleri bildirildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.