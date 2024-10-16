Google harekete geçti! O uygulama kullanılıyor

Yaklaşık 30 milyon kullanıcının tercih ettiği bu uzantı, Chrome'un son eklenen manifest sürümü olan Manifest V3 ile uyumlu olmadığı için mağazadan ve tarayıcılardan kaldırıldı.



UBLOCK ORIGIN CHROME'DAN KALDIRILIYOR

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Kullanıcılardan gelen son raporlara göre uBlock Origin Chrome Web Store'dan hızla kaybolmaya başladı. Uzantının resmi sayfasında, "Chrome uzantılarıyla ilgili en iyi uygulamaları izlemediği" için artık kullanılamadığı belirtildi. Bununla birlikte, bu durum şu anda tüm kullanıcıları etkilemiyor. "Bu uzantı yakında desteklenmeyebilir" şeklinde bir uyarı, Türkiye'deki kullanıcılar için Chrome Web Mağazası'nda hala kullanılabilir durumda olan uzantının sayfasında yer alıyor.