Gönül Dağı' nın sevilen oyuncusu yaşam savaşı veriyor: Ünlü oyuncu Berk Atan trafik kazası geçirdi!

Gönül Dağı dizisinin sevilen yüzlerinden ünlü oyuncu Berk Atan trafik kazası geçirdi. Atan'ın kaza sonrası ağır yaralandığı öğrenildi.

TRT1'in sevilen dizilerinden Gönül Dağı'nın başrollerinden ünlü oyuncu Berk Atan'ın bulunduğu ekip aracı trafik kazası geçirdi.

ÜNLÜ OYUNCUNUN DURUMU AĞIR

Trafik kazası sonucu ağır yaralanan Atan'ın omurga ve kaburgalarında kırıklar olduğu ve durumunun ağır olduğu belirtildi.

BERK ATAN KİMDİR?

Berk Atan, 26 Eylül 1991 doğumlu Türk oyuncu ve modeldir. İzmir'in Bornova ilçesinde dünyaya gelmiş ve aslen Boşnak kökenlidir. Lise eğitimini Sıdıka Rodop Lisesi'nde tamamladıktan sonra, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü ve Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nde eğitim almıştır. ​

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