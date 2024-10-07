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Son dakika! Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan hayatını kaybetti!

Acı haberi Saadet Partisi resmi açıklamayla duyurdu.Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan hayatını kaybetti!

Son dakika! Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan hayatını kaybetti!
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Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan, 94 yaşında hayatını kaybetti.


Acı haberi Saadet Partisi resmi açıklamayla duyurdu.

SP'den yapılan açıklamada "Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanımız, Yüksek İstişare Kurulu Üyemiz, ESAM Genel Başkanı Muhterem Büyüğümüz Recai Kutan hakkın rahmetine kavuşmuştur. Milletimizin ve camiamızın başı sağ olsun" denildi.

RECAİ KUTAN KİMDİR?

1930 yılında Malatya'da doğmuştur. Babası, Malatya'da başöğretmen ve müdür olan Kotanizadelerden İsmail Kutan'dır. Annesi Malatya'nın tanınmış Miroğlu ailesinden olan Hatice Hanım'dır.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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