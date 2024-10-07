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Olay daha vahim! Sur canisi semih Çelik'in telefonundan çıkanlar şok etti

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Olay daha vahim! Sur canisi semih Çelik'in telefonundan çıkanlar şok etti
Türkiye'yi şoka sokak Edirne kapı surlarında gerçekleşen cinayet ve intihar ile ilgi Cani Semih Çelik'in telefonunda yapılan incelemede şok detaylar ortaya çıktı.
Olay daha vahim! Sur canisi semih Çelik'in telefonundan çıkanlar şok etti 1 17

İstanbul'da cuma günü kendisi gibi 19 yaşında olan 2 genç kızı canice katlettikten sonra surlardan atlayarak intihar eden Semih Çelik ile ilgili araştırmalar devam ediyor.

Olay daha vahim! Sur canisi semih Çelik'in telefonundan çıkanlar şok etti 2 27

TELEFONUNDA ORTAYA ÇIKTI

Çelik'in telefonunda yapılan incelemede bir mesajlaşma uygulaması üzerinden üyesi olduğu bir grupta "incel" olarak isimlendirilen kişilerle iletişim kurduğu ortaya çıktı.

Olay daha vahim! Sur canisi semih Çelik'in telefonundan çıkanlar şok etti 3 37

"İNCEL" NE DEMEK?

İngilizcede "involuntary celibacy" yani "istemsiz bekar" tamlamasının kısaltılması olan "incel", kadınlara ve yaşadıkları topluma düşman olan ve şiddet yanlısı kişiler için kullanılıyor.

Olay daha vahim! Sur canisi semih Çelik'in telefonundan çıkanlar şok etti 4 47

EMNİYET ALARMA GEÇTİ

Cani Semih Çelik'in hunharca işlediği cinayetlerin ardından özellikle sosyal medya platformu Discord üzerinde bu tanıma uyan kişilerden aldığı "destekleyici" ve "övücü" destek mesajları üzerine Emniyet, 81 ilde harekete geçti.

Olay daha vahim! Sur canisi semih Çelik'in telefonundan çıkanlar şok etti 5 57

İNTERNETTE TAKİP VE İZLEME BAŞLADI

Siber devriye ekiplerinin 7/24 usulüyle internet üzerinde yürüttüğü takip ve izleme çalışmalarında "incel" akımı başta olmak üzere cinsel ya da şiddet ve ırkçılık içerikli yayın ve paylaşım yapan hesap ve siteleri gözlem altına almaya başladığı öğrenildi.

Olay daha vahim! Sur canisi semih Çelik'in telefonundan çıkanlar şok etti 6 67
Olay daha vahim! Sur canisi semih Çelik'in telefonundan çıkanlar şok etti 7 77
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