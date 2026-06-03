Savaş yeniden alevlendi: ABD ve İran füzelerle misilleme başlattı!

Son dakika... ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) önemli bir açıklama yaptı. CENTCOM: İran'a ait insansız hava araçlarının (İHA) Kuveyt'teki ABD güçlerini hedef alan saldırısının "başarısız olduğunu" açıkladı.

CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, bu gece Kuveyt'teki ABD güçlerini hedef alan İran'a ait ek bir İHA dalgası saldırısının "başarısız olduğu" ifade edildi.

CENTCOM hava savunmasının, birçok İHA'yı başarıyla düşürdüğü belirtilen açıklamada, ABD askerlerinin ve varlığının zarar görmediği kaydedildi.

CENTCOM'dan yapılan başka bir açıklamada ise "İran Devrim Muhafızları Ordusu, bugün ABD'nin Bahreyn'deki Beşinci Filo Karargahı ve bölgedeki bir ABD hava üssünü füzeler ve İHA'larla vurduğunu iddia ediyor. Yanlış." ifadeleri kullanıldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran'a ait Keşm Adası'na saldırısına karşılık Kuveyt'te ABD güçlerine ev sahipliği yapan askeri üsleri füzelerle vurduğunu açıklamıştı.

Haberin Devamı

İran Devrim Muhafızları Ordusu ayrıca, ABD'nin Bahreyn'deki Beşinci Filo Karargahı'nı füze ve İHA'larla vurduğunu duyurmuştu.

KUVEYT ORDUSUNDAN AÇIKLAMA: ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Kuveyt ordusu, İran'ın düzenlediği kamikaze İHA saldırısında Kuveyt Havalimanı yolcu terminal binasında hasar oluştuğunu ve çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu.

Meteoroloji açıkladı: Kavuracak sıcaklıklar geliyor! Bugün hava nasıl, çarşamba günü hava nasıl olacak?

Sezona damga vuracak transfer: Mason Greenwood Fener'e hayırlı olsun!

Son dakika... CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarıoğlu, Kılıçdaroğlu'nun A takımını açıkladı