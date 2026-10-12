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Fon soruşturmasında son dakika gelişmesi: Gizli belgeleri paylaşan isimlere soruşturma!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturmasına ilişkin "gizli" ibareli belgeleri sosyal medya platformları ve dijital mecralarda paylaşanlar hakkında "soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçundan resen soruşturma başlattı.

Fon soruşturmasında son dakika gelişmesi: Gizli belgeleri paylaşan isimlere soruşturma!
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Fon soruşturmasında son dakika gelişmesi: Gizli belgeleri paylaşan isimlere soruşturma!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturmasına ilişkin "gizli" ibareli belgeleri sosyal medya platformları ve dijital mecralarda paylaşanlar hakkında "soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçundan resen soruşturma başlattı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "fon soruşturması" kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Bankalar Birliği gibi ilgili diğer kurum ve kuruluşlara soruşturmanın aşamalarına uygun birtakım talimat ve müzekkerelerin gönderildiği belirtildi.

Fon soruşturmasında son dakika gelişmesi: Gizli belgeleri paylaşan isimlere soruşturma!

Bazı sosyal medya platformları ve dijital mecralarda soruşturmanın içeriğine ilişkin "gizli" ibareli belgelerin kamuoyuyla paylaşıldığının görüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Soruşturmanın gizliliğinin alenen ihlal edilmesi, Türk Ceza Kanunu'nun 285. maddesinde düzenlenen 'soruşturmanın gizliliğini ihlal' suçu kapsamında değerlendirilecek olup, bu paylaşımları yapanlar hakkında Başsavcılığımızca resen adli soruşturma işlemlerine başlanılmıştır."
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklananların sayısı 85'e ulaşmıştı.

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