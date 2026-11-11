Fon soruşturmasında 3 önemli isim daha tutuklandı! Yunus Arıncı kimdir?

Sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı, Kapital Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Murat Gülkan ve Adil Katılım Bankası Kurucu Ortağı Ali Paslı hakkında tutuklama kararı verildi.

ESKİ DDK BAŞKANI DA TUTUKLANDI

Tutuklanan isimler arasında bulunan Yunus Arıncı'nın geçmişte üstlendiği görevler dikkat çekti. Eski Takasbank Genel Müdürü olan Arıncı, daha önce Cumhurbaşkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Devlet Denetleme Kurulunun (DDK) başkanlığını da yürütmüştü.

YUNUS ARICI KİMDİR?

Ordu'da 1975'te dünyaya gelen Arıncı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitirdi. Indiana Üniversitesinde yüksek lisans yapan ve sosyoloji dalında da eğitim gören Arıncı, 1997 yılında Başbakanlık Müfettiş Yardımcısı olarak başladığı bürokrasi görevleri kapsamında müfettişlik ve başmüfettişlik yaptı. 2009'da Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına atanan Arıncı, 2015'te ise Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı görevine getirildi. Arıncı, bugüne kadar 9 yıl söz konusu görevine devam etti. Borsa İstanbul yönetiminde de görev alan Arıncı, DDK'deki görevinin ardından bugün itibarıyla Takasbank Genel Müdürü oldu. Evli ve 3 çocuk sahibi Arıncı, İngilizce biliyor.

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