Fitch kararı sonrası Bakan Şimşek'ten son dakika açıklaması: Not artırımı alan tek ülkeyiz

Hazine ve Maliye Bakanın Mehmet Şimşek, Fitch'in Türkiye’nin kredi notunu artırmasına yönelik değerlendirmede bulunarak, Türkiye’nin uyguladığı ekonomi programı sayesinde, 2024 yılında üç büyük kredi derecelendirme kuruluşundan da not artırımı alan tek ülke olduğunu söyledi.

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Fitch kararı sonrası Bakan Şimşek'ten son dakika açıklaması: Not artırımı alan tek ülkeyiz

Hazine ve Maliye Bakanın Mehmet Şimşek, Fitch'in Türkiye’nin kredi notunu artırmasına yönelik değerlendirmede bulundu.

"KREDİ NOTU ARTAN TEK ÜLKE OLDUK"

Şimşek yaptığı açıklamada, “Makro finansal istikrarımızı güçlendiren ve dayanıklılığımızı artıran programımız sayesinde 2024 yılında üç büyük kredi derecelendirme kuruluşundan not artırımı alan tek ülkeyiz” dedi.

Şimşek, Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu artırmasını değerlendirdi.

Şimşek şunları söyledi:

“Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch bu yıl kredi notumuzu ikinci kez artırarak B+’dan BB-’ye yükseltti. Makro finansal istikrarımızı güçlendiren ve dayanıklılığımızı artıran programımız sayesinde 2024 yılında üç büyük kredi derecelendirme kuruluşundan not artırımı alan tek ülkeyiz. Bu hafta açıkladığımız Orta Vadeli Programımızla son bir yılda elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirerek ekonomimize duyulan güveni daha da artıracağız.”

BAKAN BOLAT'TAN FİTCH DEĞERLENDİRMESİ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine ilişkin "Türkiye ekonomisinin makroekonomik göstergelerinde yaşanan iyileşmelerin uluslararası arenada da kabul gördüğünü bir kez daha göstermektedir" dedi.

Bolat, Fitch'in değerlendirmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Hükümetin uyguladığı maliye, para ve ticaret politikalarının başarılı sonuçlarının uluslararası platformda da takdir görmeye devam ettiğini belirten Bolat, şunları kaydetti:

YAŞANAN EKONOMİK GELİŞMELERİ ULUSLARASI ARENA BİR KEZ DAHA GÖRDÜ

"Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu 'B+'dan 'BB-'ye yükseltti. Bu değerlendirme, Türkiye ekonomisinin makroekonomik göstergelerinde yaşanan iyileşmelerin uluslararası arenada da kabul gördüğünü bir kez daha göstermektedir."

"OLUMLU GELİŞMELER, ÜLKENİN SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME POTANSİYELİNİ ORTAYA KOYUYOR"

Bolat, özellikle enflasyondaki düşüşün, milli gelirdeki artışın, dış ticaret ve cari işlemler açığındaki iyileşmelerin, finansal istikrarı sağlama yönündeki kararlı adımların, döviz rezervlerindeki artışın ve toplumsal refahın adil dağılımı için sarf ettikleri çabaların ekonomideki dengelenme ve istikrar sürecini güçlendirdiğini vurguladı.

Bu olumlu gelişmelerin, ülkenin sürdürülebilir büyüme potansiyelini ortaya koyarken uluslararası güvenilirliğini de pekiştirdiğine dikkati çeken Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, başarıya katkı sağlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e, tüm bakanlara ve emek veren tüm kurumlara teşekkür etti.

KAYNAK: AA

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