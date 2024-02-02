Finansbank tek şartla 8500 lira veriyor! Hemen online başvurun

Emekli müşteriler daha yüksek emekli maaşı alabilirler. Finansbank Promosyon kampanyasından yararlanmak için 5 gün kaldı. Tek bir şartla 8500 lira veriliyor.

Emeklilere Büyük Promosyon Fırsatı

QNB Finansbank, Mayıs ayında müşterilerine tarihi promosyonlar sunmaya hazırlanıyor. Asgari ücret, son günlerde açıklanan emekli maaşı artışının ardından 7.500 TL'den 10.000 TL'ye yükseltildi. Ücretlerin artmasıyla birlikte bankalar arasında rekabet ortaya çıktı. Daha önceki yıllarda bankalar müşterilerine benzer fırsatlar sunuyordu. Bununla birlikte, maaş artışıyla birlikte terfi almaya yönelik düzenlemeler yapıldı. Son zamanlarda milyonlarca emekli gündemi izledi. Maaşınızı QNB Finansbank'a aktararak harika fırsatlar elde edebilirsiniz.

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Promosyondan Nasıl Yararlanabilirim?

Kredi ve promosyonlardan yararlanmak için öncelikle banka müşterisi olmalısınız. QNB Finansbank müşterisi olmak için zaman kaybetmenize gerek yok. Mobil uygulamadan başvurunuzu sanal olarak tamamlayabilirsiniz.

Başvuru formu doldurulduktan sonra müşteri temsilcisiyle yüz yüze görüşme yapıldıktan sonra kimlik doğrulaması yapılacaktır. Vadesiz mevduat hesabı yakında kullanıma hazır olacaktır. QNB Finansbank müşterisi olarak 8.000 TL'ye varan kampanyalardan yararlanabilirsiniz. Banka ayrıca CardFinans kampanyaları düzenlemektedir. İlk kez kredi kartı kullananlar, 500 TL'lik alışverişlerde 750 TL'lik bir promosyon ödeneği alacaklar.