Fenomen Merve Taşkın, 14 Şubat paylaşımıyla sosyal medyayı salladı: Gözaltına alınan fenomen, o gece için bakın ne kadar fiyat istedi?

Fenomen Merve Taşkın, 14 Şubat paylaşımı ile sosyal medyayı salladı: Çok sayıda tepki aldığı için gözaltına alınan fenomen, bakın o gece için ne kadar fiyat istedi? İşte, o paylaşımla ilgili önemli ayrıntılar...

1 10 Fenomen Merve Taşkın, 14 Şubat paylaşımı ile sosyal medyayı salladı: Çok sayıda tepki aldığı için gözaltına alınan fenomen, bakın o gece için ne kadar fiyat istedi? İşte, o paylaşımla ilgili önemli ayrıntılar... 2 10 14 Şubat paylaşımı başına iş açtı! Fenomen Merve Taşkın gözaltına alındı 3 10 Sosyal medyada müstehcen görüntüleriyle var olan fenomen Merve Taşkın için emniyet ekipleri harekete geçti. Sevgililer Günü için kendisiyle yemek yemek isteyenlerden 400 bin lira istediğini duyuran Taşkın hakkında gelen sayısız şikayet sonrası gözaltına alındı. 4 10 OnlyFans'ta yaptığı müstehcen paylaşımlarla adını duyuran fenomen Merve Taşkın'ın son paylaşımları başına iş açtı. 5 10 Sevgililer Günü için yemek ilanı veren Taşkın gözaltına alındı. 6 10 KENDİSİYLE YEMEK YEMENİN BEDELİ 400 BİN LİRA

Sosyal medya hesabından "14 Şubat'ta yalnız olanlara akşam yemeği için kız arkadaş olabilirim. Ücret 400.000 TL" yazan ünlü isim paylaşımında özelliklerini sıralamıştı. 7 10 8 10 GÖZALTINA ALINDI

Bu gönderi ardından hakkında CİMER'e sayısız şikayet gelen Taşkın, "Beni CİMER'e şikayet ediyormuşsunuz. Yemek yemenin suç olduğunu düşünmüyorum. Dilerlerse emniyetle de yemek yiyebiliriz" yazmıştı. 9 10 Merve Taşkın işte bu paylaşımlardan saatler sonra gelen tepkilerin ardından gözaltına alındı. 10 10 DAHA ÖNCE DE YARGILANMIŞTI

Fenomen sosyal medya hesabı üzerinden 'Müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek' suçundan, 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası istemiyle yargılanmış ve geçtiğimiz yıl suçlamalardan beraat etmişti.



