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  3. Fenomen Merve Taşkın, 14 Şubat paylaşımıyla sosyal medyayı salladı: Gözaltına alınan fenomen, o gece için bakın ne kadar fiyat istedi?

Fenomen Merve Taşkın, 14 Şubat paylaşımıyla sosyal medyayı salladı: Gözaltına alınan fenomen, o gece için bakın ne kadar fiyat istedi?

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Fenomen Merve Taşkın, 14 Şubat paylaşımıyla sosyal medyayı salladı: Gözaltına alınan fenomen, o gece için bakın ne kadar fiyat istedi?
Fenomen Merve Taşkın, 14 Şubat paylaşımı ile sosyal medyayı salladı: Çok sayıda tepki aldığı için gözaltına alınan fenomen, bakın o gece için ne kadar fiyat istedi? İşte, o paylaşımla ilgili önemli ayrıntılar...
Fenomen Merve Taşkın, 14 Şubat paylaşımıyla sosyal medyayı salladı: Gözaltına alınan fenomen, o gece için bakın ne kadar fiyat istedi? 1 110

Fenomen Merve Taşkın, 14 Şubat paylaşımı ile sosyal medyayı salladı: Çok sayıda tepki aldığı için gözaltına alınan fenomen, bakın o gece için ne kadar fiyat istedi? İşte, o paylaşımla ilgili önemli ayrıntılar...

Fenomen Merve Taşkın, 14 Şubat paylaşımıyla sosyal medyayı salladı: Gözaltına alınan fenomen, o gece için bakın ne kadar fiyat istedi? 2 210

14 Şubat paylaşımı başına iş açtı! Fenomen Merve Taşkın gözaltına alındı

Fenomen Merve Taşkın, 14 Şubat paylaşımıyla sosyal medyayı salladı: Gözaltına alınan fenomen, o gece için bakın ne kadar fiyat istedi? 3 310

Sosyal medyada müstehcen görüntüleriyle var olan fenomen Merve Taşkın için emniyet ekipleri harekete geçti. Sevgililer Günü için kendisiyle yemek yemek isteyenlerden 400 bin lira istediğini duyuran Taşkın hakkında gelen sayısız şikayet sonrası gözaltına alındı.

Fenomen Merve Taşkın, 14 Şubat paylaşımıyla sosyal medyayı salladı: Gözaltına alınan fenomen, o gece için bakın ne kadar fiyat istedi? 4 410

OnlyFans'ta yaptığı müstehcen paylaşımlarla adını duyuran fenomen Merve Taşkın'ın son paylaşımları başına iş açtı.

Fenomen Merve Taşkın, 14 Şubat paylaşımıyla sosyal medyayı salladı: Gözaltına alınan fenomen, o gece için bakın ne kadar fiyat istedi? 5 510

Sevgililer Günü için yemek ilanı veren Taşkın gözaltına alındı.

Fenomen Merve Taşkın, 14 Şubat paylaşımıyla sosyal medyayı salladı: Gözaltına alınan fenomen, o gece için bakın ne kadar fiyat istedi? 6 610

KENDİSİYLE YEMEK YEMENİN BEDELİ 400 BİN LİRA
Sosyal medya hesabından "14 Şubat'ta yalnız olanlara akşam yemeği için kız arkadaş olabilirim. Ücret 400.000 TL" yazan ünlü isim paylaşımında özelliklerini sıralamıştı.

Fenomen Merve Taşkın, 14 Şubat paylaşımıyla sosyal medyayı salladı: Gözaltına alınan fenomen, o gece için bakın ne kadar fiyat istedi? 7 710
Fenomen Merve Taşkın, 14 Şubat paylaşımıyla sosyal medyayı salladı: Gözaltına alınan fenomen, o gece için bakın ne kadar fiyat istedi? 8 810

GÖZALTINA ALINDI
Bu gönderi ardından hakkında CİMER'e sayısız şikayet gelen Taşkın, "Beni CİMER'e şikayet ediyormuşsunuz. Yemek yemenin suç olduğunu düşünmüyorum. Dilerlerse emniyetle de yemek yiyebiliriz" yazmıştı.

Fenomen Merve Taşkın, 14 Şubat paylaşımıyla sosyal medyayı salladı: Gözaltına alınan fenomen, o gece için bakın ne kadar fiyat istedi? 9 910

Merve Taşkın işte bu paylaşımlardan saatler sonra gelen tepkilerin ardından gözaltına alındı.

Fenomen Merve Taşkın, 14 Şubat paylaşımıyla sosyal medyayı salladı: Gözaltına alınan fenomen, o gece için bakın ne kadar fiyat istedi? 10 1010

DAHA ÖNCE DE YARGILANMIŞTI
Fenomen sosyal medya hesabı üzerinden 'Müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek' suçundan, 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası istemiyle yargılanmış ve geçtiğimiz yıl suçlamalardan beraat etmişti.

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