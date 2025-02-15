Fenomen Merve Taşkın, 14 Şubat paylaşımıyla sosyal medyayı salladı: Gözaltına alınan fenomen, o gece için bakın ne kadar fiyat istedi?
Fenomen Merve Taşkın, 14 Şubat paylaşımıyla sosyal medyayı salladı: Gözaltına alınan fenomen, o gece için bakın ne kadar fiyat istedi?
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Fenomen Merve Taşkın, 14 Şubat paylaşımı ile sosyal medyayı salladı: Çok sayıda tepki aldığı için gözaltına alınan fenomen, bakın o gece için ne kadar fiyat istedi? İşte, o paylaşımla ilgili önemli ayrıntılar...