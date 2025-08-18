  1. Anasayfa
Fenerbahçelileri üzen haber! Efsane başkan Ali Şen yoğun bakıma kaldırıldı

"Ali şen başkan Fenerbahçe şampiyon" sloganıyla ünlenen ve Fenerbahçe taraftarının gönlüne taht kuran, efsane başkanlarından biri olan Ali şen Bodrumda hastanenin yoğun bakımına kaldırıldı

Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Ali Şen'in sağlık durumu endişe veriyor. Eski başkan, Bodrum'da bir hastanede yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat, çocukları ile yaptığı görüşme sonrasında Ali Şen'in kimseyi tanımadığını ve konuşamadığını yazdı.

ALİ ŞEN KİMDİR?

Ali Şen veya tam adıyla Ali Haydar Şen 1939 yılında Yugoslavya Krallığı'nın Prizren şehrinde doğan (bugünkü Kosova) Türk iş adamı ve Fenerbahçe eski başkanıdır. Daha çok Ali Şen ismiyle bilinmektedir.

Şu sıralar Bodrum'un Yalıkavak beldesinde yaşamaktadır. 1997'nin sonlarında, bir daha Fenerbahçe'nin başkanı olmayacağını açıklamıştır. Kulübün başına Ali Şen'den sonra Aziz Yıldırım gelmiştir.

Ali Şen, Rumeli Yönetici ve İş Adamları Derneği'nin (RUYİAD) kurucu üyelerinden olup, aynı derneğin 1993-1995 yılları arasında başkanlığını yapmıştır.

