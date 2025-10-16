Fenerbahçe'de sert rüzgarlar esiyor: Mert Hakan Yandaş da kadro dışı bırakıldı!

Fenerbahçe'de sert rüzgarlar esiyor! Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un ardından kadro dışı bırakılan üçüncü isim Mert Hakan Yandaş oldu.

Gazeteci Mehmet Demirkol, teknik direktör Domenico Tedesco'nun Yandaş'ı kadroya almak istemediğini belirtti.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de sular durulmuyor. Samsunspor maçı sonrasında yaşanan tartışmaların ardından, takım kaptanlarından İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun süresiz kadro dışı bırakılmıştı.İrfan Can'ın soyunma odasında Brown ile kavga etmesi, Cenk Tosun'un ise oyuna alınmamasına tepki gösterip yeleğini yere atması, bu kararların gerekçesi olmuştu.

MERT HAKAN YANDAŞ DA KADRO DIŞI

Gazeteci Mehmet Demirkol, katıldığı bir programda Mert Hakan Yandaş'ın da kadro dışı bırakılacağını duyurdu. Demirkol, "Fenerbahçe'de kadro dışı kalan oyuncular arasında Mert Hakan Yandaş da var. Birkaç kaynaktan bunu duydum. Teknik direktör Domenico Tedesco, Mert Hakan'ı istememiş" ifadelerini kullandı. Böylece sarı-lacivertlilerde kadro dışı bırakılan oyuncu sayısı üçe yükseldi.

SADDETTİN SARAN'DAN "AİLE İÇİ MESELE" VURGUSU

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, dün yaptığı basın toplantısında kadro dışı kararlarıyla ilgili gelen sorulara "Bir aileyiz dedim, bunu her fırsatta hissettiriyorum. Aile içinde bazı şeyler olur, kol kırılır yen içinde kalır. Fenerbahçe için iyi olacağını düşündüğümüz kararlar aldık" şeklinde yanıt vermişti.Saran, Mert Hakan konusunda ise dikkat çeken bir detay paylaşmış, "Mert Hakan'la konuştum. Liderlik konusunda oyuncular ona güveniyor. Kaptan olarak kalmasında sakınca görmedik. Daha pozitif, daha faydalı bir Mert Hakan göreceğiz" demişti.

