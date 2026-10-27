Erdoğan ile Bahçeli neden bir araya geldi? İşte sürpriz görüşmenin detayları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek. Görüşmede Terörsüz Türkiye süreci, yeni anayasa çalışmaları, güncel siyasi gelişmeler ve bölgesel meselelerin ele alınması bekleniyor. Bu yıl dört kez bir araya gelen iki lider, son görüşmelerini 26 Ağustos'ta Ahlat'ta gerçekleştirmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek. Erdoğan ile Bahçeli arasındaki görüşmenin saat 14.00'te gerçekleşeceği öğrenildi.

MASADA KRİTİK BAŞLIKLAR VAR

Görüşmenin birçok önemli gündem başlığı olacak. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin güncel gelişmeler, liderlerin zirvesinde ele alınacak. Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde yeni anayasa çalışmalarının da ele alınması bekleniyor.Görüşmede aynı zamanda güncel siyasi gelişmeler ile bölgesel gelişmeler de liderler tarafından değerlendirilmesi bekleniyor.

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN DUYURDU

Görüşmeye ilişkin açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi. Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi bugün saat 14.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul edecektir."

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BU YIL 4 KEZ BİR ARAYA GELDİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli bu yıl dört kez bir araya geldi. Daha önceki görüşmeler 21 Ocak ve 30 Nisan'da gerçekleşti. Son görüşme ise 26 Ağustos günü Ahlat'ta yapıldı.

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