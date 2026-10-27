Kaybetme korkusu saran Netanyahu'dan sandık günü "acil durum" çağrısı

İsrail’deki genel seçimde anketlerde rakibi Gadi Eisenkot’un gerisinde kalan Başbakan Binyamin Netanyahu, sandıklar açıkken yayımladığı videoda “Seçimleri bizden çalmaya çalışıyorlar” iddiasında bulundu. Arap seçmenlerin sandığa akın ettiğini öne süren Netanyahu, seçmenlerine “acil durum” çağrısı yaptı. Öğlen saatlerinde katılım yüzde 31,5'le 1977'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Gazze’deki saldırıları nedeniyle hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) tutuklama kararı bulunan Netanyahu, iktidarını kaybetme korkusuna kapıldı. Sandık başına giden İsrail’de Netanyahu, seçimi bir “Arap tehdidi” üzerinden kurguladı. Oyunu kullanıp kamera karşısına geçen Netanyahu, seçmenlerine seslenerek, "Bu bir acil durum çağrısıdır" diyerek oy kullanmalarını istedi.

ARAP SEÇMENLERİ HEDEF GÖSTERDİ

Güneydeki Arap kesiminde katılımın Yahudi kesiminden “kıyaslanamayacak kadar yüksek” olduğunu iddia eden Netanyahu, Arap siyasetçiler Sami Ebu Şehade, Ahmed Tibi ve Mansur Abbas’ı hedef aldı. Netanyahu, “Şehade söylüyor, Ahmed Tibi söylüyor, Mansur Abbas söylüyor; kendi ifadeleriyle: ‘Seçmenlerimiz akın akın sandıklara koşuyor’” ifadelerini kullandı.

Seçmenlerinden aile bireylerini ve komşularını da sandığa götürmelerini isteyen Netanyahu, “Kimse evde kalmasın! Deniz yok, mangal yok; çıkıp Mahal’e oy veriyoruz” dedi. Mahal, Likud’un oy pusulasındaki harf kodu olarak kullanılıyor.

“İSRAİL DEVLETİNİN SONUNU GETİRECEK”

İDDİASISeçimi bir varoluş meselesi olarak sunan Netanyahu, “Söz konusu olan, masada tehlikede olan şey: Yahudi devletimizin korunmasıdır; tüm ortaklarımızla birlikte Likud liderliğinde güçlü bir sağ hükümet mi, yoksa Arap partileriyle kurulacak ve bildiğimiz İsrail devletinin sonunu getirecek bir sol hükümet mi?” diye konuştu.

“BU BİR ACİL DURUM ÇAĞRISIDIR”

Sosyal medya X hesabından yaptığı videolu paylaşımda Netanyahu, şunları söyledi:"Kardeşlerim, Likud seçmenleri! Bu bir acil durum çağrısıdır.Çünkü seçimleri bizden çalmaya çalışıyorlar.Bu sabah polis, vahim ve olağanüstü bir durum bildirdi: Güney bölgesinde Ra'am partisinin üç üst düzey mali sorumlusunu içi para dolu zarflarla yakaladı. Bu bir suçtur; herkese ulaşacaklar, uyarılmış olun.Güneydeki Arap kesiminde oy kullanma oranı, Yahudi kesiminden kıyaslanamayacak kadar yüksek. Çıkıp oy kullanmak zorundasınız.Şehade söylüyor, Ahmed Tibi söylüyor, Mansur Abbas söylüyor; kendi ifadeleriyle: 'Seçmenlerimiz akın akın sandıklara koşuyor.'Siz de sandıklara akın etmek ve herkesin gelmesini sağlamak zorundasınız: Dede, büyükanne, amca, teyze, komşular...Kimse evde kalmasın! Deniz yok, mangal yok; çıkıp Mahal'e (Likud'un oy pusulasındaki harf kodu: M-H-L) oy veriyoruz.Çünkü söz konusu olan, masada tehlikede olan şey: Yahudi devletimizin korunmasıdır; tüm ortaklarımızla birlikte Likud liderliğinde güçlü bir sağ hükümet mi, yoksa Arap partileriyle kurulacak ve bildiğimiz İsrail devletinin sonunu getirecek bir sol hükümet mi?Çıkın oy verin, evde kalmayın. Mahal'e oy veriyoruz. Tüm gücümüzle — Mahal!"

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Netanyahu, gün içindeki bir başka paylaşımında da “Solun aktivistleri sandıklara akın ediyor, sağın aktivistleri ise kayıtsız” iddiasında bulundu. Netanyahu, eşi Sara Netanyahu ile birlikte Kudüs’te oyunu kullandı.

POLİS NE DEDİ?

İsrail basınına göre polis, Negev’deki Segev Shalom ile Ar’ara’da düzenlediği aramalarda seçim rüşveti şüphesiyle 3 kişiyi gözaltına aldı. Evlerde on binlerce şekel nakit para içeren zarflar, oy pusulaları ve notlar ele geçirildi. Polis, paranın Ra’am’a oy verilmesi karşılığında dağıtılmasının planlandığından şüpheleniyor. Ancak polis, gözaltına alınanların Netanyahu’nun iddia ettiği gibi partinin “üst düzey mali sorumluları” olduğuna dair bir açıklama yapmadı. Polis, parti yönetiminin olaya karıştığını da ileri sürmedi. Şüpheliler, gözaltı sürelerinin uzatılması talebiyle bugün mahkemeye çıkarılacak.

RA’AM: SEBEPSİZ YERE GÖZALTINA ALINDILAR

Ra’am ise Negev’deki önemli aktivistlerinin “hiçbir haklı sebep olmadan” gözaltına alındığını savundu. Merkezi Seçim Komitesi’ne şikayette bulunan parti, Nasıra ve Şefa Amr dahil birçok yerleşim yerinde Arapça Ra’am oy pusulalarının eksik olduğuna ve yırtılmış oy pusulaları bulunduğuna dair bildirimler aldığını açıkladı. Ra’am, yaşananların sağ kesimin, partinin 8 sandalyeye ulaşmasını ve “değişim” hükümetinin kurulmasını engelleme girişimi olduğunu ileri sürdü.

2015'TE DE ARAP SEÇMENLERİ HEDEF ALMIŞTI

Netanyahu, 2015 seçimlerinde de seçim günü yayımladığı bir videoda “Arap seçmenler sandıklara akın ediyor” diyerek seçmenlerini sandığa çağırmış ve bu sözleri nedeniyle ırkçılıkla eleştirilmişti.

ANKETLERDE EİSENKOT ÖNDE

Netanyahu’nun çağrısı, anketlerde rakibinin gerisinde kaldığı bir dönemde geldi. İsrail basınında seçimden önce son kez yayımlanan Kan 11, Kanal 12 ve Kanal 13 anketlerinde, eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot’un liderliğindeki Yashar partisi 22-23 sandalyeyle birinci parti çıktı. Netanyahu’nun Likud partisine ise 19-21 sandalye öngörüldü.

Anketlerde Netanyahu’nun bloku 50 sandalyede kalırken, muhalefet bloku 52 ile 56 arasında sandalye kazandı. Arap partilerine toplam 14-16 sandalye öngörüldü. Her iki blok da hükümeti tek başına kurmak için gereken 61 sandalyeye ulaşamıyor. Bu tablo, Arap partilerini hükümet kurma sürecinde belirleyici konuma getiriyor. Netanyahu’nun seçim günü Arap partilerini hedef alması da bu tablonun ardından geldi.

KAYBETME KORKUSU

İsrail’in en uzun süre görev yapan başbakanı Netanyahu için seçimde yalnızca koltuk değil, çok daha fazlası tehlikede. Yıllardır süren yolsuzluk davasında yargılanan Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’dan istediği af henüz verilmedi. Hakkında, Gazze’deki saldırılar nedeniyle “savaş suçları” ve “insanlığa karşı suçlar” gerekçesiyle UCM’nin çıkardığı tutuklama kararı da bulunuyor. İsrail, Gazze’deki saldırıları nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD) soykırım davasıyla yargılanıyor.

Netanyahu ayrıca 7 Ekim saldırısındaki güvenlik zaafiyeti nedeniyle de sorumlu tutuluyor. Haaretz gazetesi, seçimi “Netanyahu’nun iktidarını sona erdirebilecek bir seçim” olarak nitelendirdi.

KATILIMDA REKOR

İsrail’de Meclis’in 120 milletvekilini belirlemek için oy verme işlemi yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) başladı. Merkezi Seçim Komitesi’nin verilerine göre katılım saat 10.00 itibarıyla yüzde 16,7 oldu. Oran, 2022 seçimlerinde aynı saatte yüzde 15,9 olarak gerçekleşmişti. Öğlen saatlerinde ise katılım yüzde 31,5'e çıkarak 1977'den bu yana bu saatte kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı. Haaretz’in haberine göre öğlene kadar 2,3 milyondan fazla kişi oy kullandı.

EİSENKOT: DEĞİŞİM GELİYOR

Netanyahu’nun ana rakibi Eisenkot ise seçmenlerden sabırlı olmalarını istedi. Eisenkot, “Kuyrukların uzun olduğunu biliyorum, sabır göstermenizi rica ediyorum” dedi. Değişimin geldiğini söyleyen Eisenkot, kimsenin bu değişimi tehlikeye atmasına izin verilmeyeceğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Herzog da seçimi “gerçek bir demokrasi bayramı” olarak nitelendirdi.

7,3 MİLYON SEÇMEN SANDIKTA

Ülke genelinde 7,3 milyon seçmen, 12 bin 18 seçim istasyonunda oy kullanıyor. Seçimde 30'dan fazla parti ve liste, yüzde 3,25'lik barajı aşmak için yarışıyor. Sandıklar yerel saatle 22.00'de (TSİ 23.00) kapanacak. Sandıkların kapanmasının ardından çıkış anketlerinin açıklanması bekleniyor. Resmi sonuçların 4 Kasım’da onaylanması öngörülüyor.İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze’de yaşayan yaklaşık 6 milyon Filistinli, İsrail hükümetinin politikalarından doğrudan etkilenmesine rağmen oy kullanamıyor.

HÜKÜMET KURULAMAZSA

Hiçbir blok çoğunluğu sağlayamazsa Cumhurbaşkanı Herzog, hükümeti kurma görevini en güçlü adaya verecek. Adayın hükümeti kurmak için 42 günü olacak. Hükümet kurulamazsa Netanyahu liderliğindeki mevcut koalisyon geçici hükümet olarak görevde kalacak ve birkaç ay içinde yeniden seçime gidilecek.

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