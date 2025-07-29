Bakan Yumaklı orman yangınlarıyla ilgili son durumu açıkladı: Sadece bir bölge kaldı

Türkiye günlerdir orman yangınlarıyla boğuşuyor... Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, sadece Bursa Harmancık'ta müdahalenin sürdüğünü, diğer bölgelerdeki yangınların kontrol altına alındığını açıkladı.

Türkiye günlerdir yanıyor. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, sadece Bursa Harmancık'ta müdahalenin sürdüğünü, diğer bölgelerdeki yangınların kontrol altına alındığını söyledi. İşte orman yangınlarına dair son dakika gelişmeleri ve detaylar...

Türkiye orman yangınlarıyla günlerdir mücadele ediyor. Karabük'te 6 gün önce başlayan yangın kontrol altına alındı. Bursa'da ise çalışmalar 4 gündür devam ederken sadece Harmancık'taki yangına müdahale sürüyor. İşte orman yangınlarına dair son dakika gelişmeleri ve detaylar...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yangınlara ilişkin açıklama yaptı. Havadan ve karadan müdahalenin devam ettiğini söyleyen Yumaklı şöyle konuştu:

"Son 24 saatte çıkan yangınlar kontrol altına alınmış durumda. Bu alanlarda soğutma çalışmalarımız devam edecek. 4 ilimizdeki 5 yangın kontrol altına alındı, sadece Bursa Harmancık sürüyor.

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"RİSK SÜRÜYOR"

Çalışmalar iyiye gidiyor. Önümüzdeki saatlerde güzel haberleri paylaşacağız. Ekim 2025'e kadar risk sürüyor. Lütfen tedbiri elden bırakmayalım. Açık alanlarda ateş yakmayalım."

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