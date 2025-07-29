Milyonlarca memur ve emeklisinin gözü kulağı bu masada: Kimin maaşına ne kadar zam gelecek?

KİRA YARDIMI, 3600 EK GÖSTERGE, GELİR VERGİSİ İNDİRİMİ VE BAYRAM İKRAMİYESİ

Maaş artışlarının yanında sosyal ve mali haklarla ilgili de değişiklikler yine bu toplu sözleşme görüşmelerinde konuşulacak. Buna göre sendikalar değişik talepleri masaya getirecek. Bütün kamu görevlilerine 3600 ek gösterge verilmesi, gelir vergisi oranının yüzde 15'e yükseltilmesi, lojmandan faydalanamayan ve kirada oturanlara kira yardımı verilmesi, yılda iki kez bayram ikramiyesi ödenmesi konfederasyonların ortak talepleri arasında. Aylık kira yardımının Memur-Sen 17 bin 600, Türkiye Kamu-Sen 20 bin lira olmasını talep ederken, bayram ikramiyesi konusunda Memur-Sen'in teklifi 23 bin 410 lira. Konfederasyonlar; aile, doğum, evlenme, ölüm, giyecek ve yiyecek yardımlarındaki artış konusunda da taleplerini ilan etti.