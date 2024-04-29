Fatura ödemekte zorlanana müjde! Tek seferlik 750 indirim var

Özel bankalar ve kamu bankaları, daha fazla müşteri edinmek ve mevcut müşterilerini memnun etmek için sürekli kampanyalar düzenliyor. Son olarak, QNB Finansbank, yeni başlattığı kampanyanın bir parçası olarak müşterilerine 750 liralık fatura desteği sağlayacağını açıkladı.

QNB Finansbank müşterilerinin doğalgaz, su ve elektrik faturalarına 750 TL iade alacak. Her otomatik fatura talimatına 250 lira olmak üzere toplamda 750 lira ödeme yapılacaktır. Bu ödeme, kredi kartınızdan veya vadesiz hesabınızdan yapılacaktır. Kampanya 30 Nisan'a kadar Finansbank müşterilerine açıktır.

CardFinans ve QNB First logosuna sahip kredi kartları ve çek hesapları bu fırsatı kullanabilir. Her otomatik fatura talimatında 250 lira iade alacaksınız.

İslam Memiş ilk kez böyle uyardı! Altın ve dolar biriktirenler dikkat

Nakit para arayana müjde! O banka 70 bin TL kredi veriyor

Süper kredi fırsatı! 100 bin TL için acele edin

Kampanyadan yararlanmak için 31 Mayıs'a kadar en az bir fatura ödemek ve 31 Ekim'e kadar siparişler başlatmak gerekir. 1 Haziran ile 10 Haziran tarihleri arasında kazandığınız iade tutarı hesabınıza aktarılacaktır.

Haberin Devamı

Ödeme tarihi itibarıyla hesabınızda veya kredi kartınızda yeterli miktarda para olmaması durumunda faturanıza ödeme yapılmayacaktır. Bu promosyon yalnızca CardFinans ve QNB First logosuna sahip kredi kartları ile vadesiz hesaplarda geçerlidir. Banka şubeleri, çağrı merkezleri, mobil uygulamalar ve internet bankacılığı otomatik fatura talimatlarını sağlar. Müşteriler bu promosyondan 750 liraya kadar kazanabilir.