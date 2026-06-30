Fatih Terim'e aba altından sopa mı gösterdi? İbrahim Hacıosmanoğlu, açtı ağzını yumdu gözünü!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, önemli açıklamalarda bulundu. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın görevine devam edeceğini açıklarken, Fatih Terim'e de aba altından sopa gösterdi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, açıklamalarda bulundu. Deneyimli futbol adamı, Dünya Kupası'ndan, futbolculara vereceği villalara kadar birçok konuya değinirken, Fatih Terim hakkında da konuştu.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Sözcü'den Erman Toroğlu'nun sorularına yanıt verdi. Hacıosmanoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın görevine devam edeceğini açıklarken, Fatih Terim'e de aba altından sopa gösterdi.

İşte o sorular ve cevapları:

'FATİH TERİM'İN SURATINA SÖYLEYECEĞİM'

Toroğlu: Fatih Terim'i sordum, "Yanlış yaptı" dedi.

Hacıosmanoğlu: Özel yayın yaptı. Ne gerek vardı? Hesap sorma işi de yanlıştı.

Toroğlu: Peki, bu konuda bir şey yapmayacak mısın? dedim.

Hacıosmanoğlu: Şu anda bu kadar. Karşı karşıya geldiğimde suratına söyleyeceğim.

'BENİM BAGAJIM HEP BOŞTUR'

Toroğlu: Seni bagajın dolu olduğu için tenkit edenler var. Bu konuda sen ne diyorsun?

Hacıosmanoğlu: Bak Hoca! Benim bagajım hep boştur. Onu diyenlerin hepsiyle tartışırım.

Toroğlu: Peki, Metin Korkmaz denen menajerle Trabzon’da başkanken 20’den fazla futbolcu aldığın söyleniyor.

Hacıosmanoğlu: Ah Hocam ah! Bu da yalan. Ben Metin Korkmaz’dan bir tane futbolcu aldım ve tuttuğum bir menajer değildir. O futbolcuları benden önceki başkan aldı.

'O VİLLALARI VERECEĞİM'

Toroğlu: Villaları verecek misin? Orası SİT alanına giriyormuş?

Hacıosmanoğlu: Burada da yalan söylüyorlar. Orası SİT alanı falan değil. Bütün izinler alındı ve inşaat başlayacak. Kesinlikle söz verdiğim gibi futbolculara o villaları vereceğim. FIFA’dan 14 milyon Dolar prim geldi. Biz de 2 milyon Dolar daha ekledik. Elemelere giderken kadroya çağırdığımız bütün futbolculara eşit böldük. Onların da kaptanları her futbolcudan para alarak kendi aralarında dağıttılar.

'HAKKIMI YİYORLAR'

Toroğlu: TFF'ye çok adamını-akrabanı doldurmuşsun?

Hacıosmanoğlu: Hocam bu konuda da hakkımı yiyorlar. Ben bir tek kişi aldım. O da Abdullah Ayaz (Yeğeni). O çocuk çok faydalı bir adam. Eğer dışarıda görev yapsa benim verdiğimden çok daha fazlasını verirler emin ol.

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'KİMSE YAYINLAMADI'

Toroğlu: Taraftara neden el kol hareketi yaptınız?

Hacıosmanoğlu: Bak Hoca! Burada da benim hakkımı yediler. Ben o bağıran seyircilere "Bekleyin, geleceğim" dedim. Üstümü değiştirip yanlarına geldim ve hepsiyle konuştum. Ama bunları kimse yayınlamadı.

'İNANILMAZ ÜZÜLDÜM'

Toroğlu: "Final oynarız!" dedin, çıtayı yükselttin. Ama elenip dönünce kamuoyunda hem büyük infial hem de büyük üzüntü oldu.

Hacıosmanoğlu: Ben ‘Gruptan kesin çıkarız!’ diyordum. Zaten ikinci maçta bir gol atsak çıkacaktık. Bu gruptan çıktıktan sonra en az iki tur daha geçeceğimize inanıyorum ama olmadı, inanılmaz üzüldüm. Keşke ilk maçı ABD ile oynasaydık.

'MONTELLA DEVAM EDECEK'

Toroğlu: Bu elenmenin bedelini Montella ödemeyecek mi?

Hacıosmanoğlu: Montella görevine devam edecek.

Toroğlu: Montella Hakan’ın etkisinde kalıyor mu?

Hacıosmanoğlu: Bunu da kabul etmiyorum. Orkun’la Hakan’ı ilk maçta birlikte oynattı.

Toroğlu: Peki Orkun’un babasının otelde “Benim oğlumu Hakan oynatmıyor” diye bas bas bağırdığı söyleniyor, ne diyeceksin?

Hacıosmanoğlu: Bu konudan haberim yok.

'ÖYLE BİR ŞEY YOK'

Toroğlu: Almanya, Fransa, İspanya, Portekiz, Avusturya gibi takımlar kamp yerlerini değiştirmişler, biz neden değiştirmedik?

Hacıosmanoğlu: Hayır, öyle bir şey yok. Bir tek Fransa çok önce müracaat etmiş, onun yerini değiştirmişler. Bizim uçak biletlerimiz alınmıştı, kalacağımız yerler belirlenmişti, her şey hazırdı hatta ve hatta FIFA bize maçlardan evvel 2 gün antrenman yapma izni verdi, diğer takımlara bu izin 1 gündü.

'HEPSİNİN GÖREVİ VARDI'

Toroğlu: 11 kişi araştırmaya gitmişler, business ile uçmuşlar sonra business ile dönüş bu kadar kişi, fazla değil mi?

Hacıosmanoğlu: Değil hepsinin görevi vardı, mecburduk yollamaya. Bak Hoca, ben para konusunda çok titizimdir. Kendime laf ettirmek istemem. Sana bir şey anlatayım: Ben federasyona her gün arabamla gidip geliyorum. Köprü parasını, benzin parasını cebimden veriyorum. Bazen federasyonun arabasına bindiğim oluyor. Bir gün beni götüren araç radar varken arabayı hızlı kullandı. Radar vardı, “Neden hızlı araba kullanıyorsun?” dediğimde şoföre, “Başkan hepimiz kullanıyoruz mühim olan yolcu yetiştirmek” deyince, “Hayır kardeşim yaptığınız yanlış” dedim. Federasyona gittim radardan kaç kişi ne kadar ceza yemiş hepsinin makbuzlarını çıkarttım. Bütün radara yakalanan şoförler cezaları cebinden verdiler TFF’ye ödettirmedim. Epey de yüklü bir miktardı.

'CÜNEYT ÇAKIR'I KAMPA ALMAYIZ DEDİM'

Hacıosmanoğlu: FIFA bize haber gönderdi yeni kurallarla ilgili kampa hakem yollayacağız. Kim? diye sordum, "Cüneyt Çakır" dediler. Sakın yollamayın kampa kesinlikle onu almayız dedim.

MHK VE YABANCI VAR

Toroğlu: Kulüpler Birliği’ndeki tüm takımlar MHK’dan şikayetçi, ne yapacaksın?

Hacıosmanoğlu: MHK görevine aynen devam edecek. Kesinlikle yabancı VAR da gelmeyecek. Hakemler konusundaki çalışmamız bitmedi, temizlik devam edecek.

'BEN DE ŞİKAYETÇİYİM'

Toroğlu: Bazı pozisyonlar var on saatte karar veriliyor buna ne diyeceksin?

Hacıosmanoğlu: Bak Hocam yayıncı kuruluş bazen öyle görüntüleri kasıtlı olarak getirmiyorlar ki mesela kale arkasında görüntü var onlar başka görüntü getiriyorlar ortalık yangın yerine dönüyor. Seneye ihale var, bunları yapamayacaklar. Hatta bunları sorduğumuzda espri ile karışık “Kamuoyunda tartışma olsun, biraz alevlensin diyorlar” dedi. Yayıncı kuruluştan ben de şikayetçiyim. (Yayıncı kuruluş görüntü ve yorumculardan ben de yüzde yüz şikayetçiyim) “MHK gitsin gelin siz alın dedim” bir tanesi bile gelmedi. “VAR odalarında neler dönüyor” diye neler söylendi. “Gelin sizi misafir edecekleri yerler var” dedim, gelen olmadı.

'SAKIN HA'YI ANLATACAĞIM'

Toroğlu: İşin en sonuna geldim. Bu "Sakın Ha!" ne? Önce sanık oldum, sonra tanık sonra da beraat ettim.

"Erman Hocam olay bu!" dedi, bana anlattı.

"Peki bunu yazayım mı?" dedim, "Rica ediyorum yazma! Zamanı gelince ben açıklayacağım." dedi.

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