Akaryakıtta son durum ne? 25 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları

Brent petrol fiyatındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarının sürekli değişmesine neden oluyor. Özellikle son zamanlardaki küresel değişiklikler ve enerji piyasalarındaki dalgalanmalar, benzin ve motorin fiyatlarını önemli ölçüde etkilemektedir.
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
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Benzin fiyatı: 43.24 TL
Motorin litre fiyatı: 43.94 TL
LPG litre fiyatı: 23.23 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 43.13 TL
Motorin litre fiyatı: 43.87 TL
LPG litre fiyatı: 22.69 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 43.55 TL
Motorin litre fiyatı: 44.35 TL
LPG litre fiyatı: 23.24 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 44.05 TL
Motorin litre fiyatı: 44.87 TL
LPG litre fiyatı: 22.99 TL