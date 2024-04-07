Fatih Erbakan’ın ilk icraatı: YRP’nin kazandığı tüm belediyelerde o yazı asıldı…

Yeniden Refah Partisi (YRP), yerel seçimlerde büyük bir sürprize imza atmıştı. 2 şehirde genel seçimleri kazanırken, 10’dan fazla ilçede de başarı gösterdi. Birçok ilde ise, rakiplerini zorladı. YRP Başkanı Erbakan, göreve başlayan arkadaşları için verdiği talimat çok dikkat çekti…

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Fatih Erbakan’ın ilk icraatı: YRP’nin kazandığı tüm belediyelerde o yazı asıldı…

Yeniden Refah Partisi, 31 Mart yerel seçimlerinde tek başına tüm bölgede aday çıkardı. Parti, başarılı bir seçim süreci geçirdi. Kimsenin beklemediği yerlerde sürprizlere imza attı. Adaylar kazandıkları bölgelerde mazbatalarını alarak göreve başladı.

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Görev başı yapan belediyelerde değişikliler dikkat çekti. Yeniden Refah Partisi’ne bağlı belediyeler tabela değişimiyle dikkat çekerken aynı zamanda tasarruf için makam arabasını satışa koyan da oldu.

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YRP’Li BELEDİYELERİN İLK İŞİ TABELA DEĞİŞTİRMEK OLDU

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal medya hesabı üzerinden belediyeler hakkında paylaşımda bulundu. YRP’ye bağlı belediyelerde tabela değişimi yaşandı.

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Belediyelere talimat veren YRP Genel Başkanı Erbakan, Hz. Muhammed (S.A.V.)’in hadis-i şerifini astırdı. Tüm belediyelerin girişinde “Rüşvet alan da veren de mel’undur” yazıldı. Twitter hesabından paylaşan Erbakan şunları söyledi;

“Elhamdülillah... Yeniden Refahlı Belediye Başkanlarımız söz verdiğimiz üzere tabelalarını asmaya başladılar. Ahlaklı Belediyecilik dönemi başlıyor.”

YRP Başkanı Fatih Erbakan seçimlerden önce ise şunları demişti;

“İktidara geldiğimizde, Milli Görüş tarihinde olduğu gibi, 'Rüşvet alan da veren de melundur' tabelasını başta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olmak üzere bütün belediyelerin girişine asacağız.”

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