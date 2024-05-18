19 Mayıs Pazar İstanbul'da hangi yollar kapalı olacak?

19 Mayıs'a kısa bir süre kala, bu önemli günle ilgili çalışmalarını yoğunlaştırdı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesi sosyal hayat üzerine araştırmalar yapıldı. 19 Mayıs için İstanbul'da hangi yollar kapalı?

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19 Mayıs Pazar İstanbul'da hangi yollar kapalı olacak?

Pazar, bu yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın kutlandığı gün olacak. Sonuç olarak, her resmi tatil gibi bu bayramda da kapsamlı bir inceleme yapılıyor. 19 Mayıs için İstanbul'da hangi yollar kapalı?

19 Mayıs Pazar İstanbul'da kapalı yollar

İstanbul Valiliği, atanamayan öğretmenlerin 18 Mayıs Cumartesi günü yapacağı etkinlik nedeniyle bazı yolları trafiğe kapatacağını duyurdu. İstanbul Valiliği, 18 Mayıs Cumartesi günü atanamayan öğretmenlerin yapacağı etkinlik nedeniyle bazı yolların saat 09.00'dan itibaren trafiğe kapatılacağını bildirdi. Açıklamada, "Kapatılacak yollar: Macarkardeşler Caddesi, 15 Temmuz Şehitler Caddesi, Şehzadebaşı Caddesi, Vezneciler Caddesi ve bu caddelere bağlanan cadde ve sokaklar trafiğe uygun noktalardan araç trafiğine kapatılacak" denildi."dedi. Vatan Caddesi, Kadirhas Caddesi, Fevzipaşa Caddesi ve Atatürk Bulvarı alternatif yollardır.

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