1 Eylül akaryakıta zam var mı? 1 Eylül benzin, motorin, LPG güncel fiyatları Son zamanlarda döviz kurlarında meydana gelen değişiklikler, benzin ve diğer yakıtların fiyatlarını önemli ölçüde etkilemeye devam ediyor. 1 Eylül 2024 itibariyle İzmir, Ankara, İstanbul ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu?