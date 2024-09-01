1 Eylül akaryakıta zam var mı? 1 Eylül benzin, motorin, LPG güncel fiyatları

Dünya çapındaki piyasalarda meydana gelen değişiklikler, ülkemizdeki benzin fiyatlarını doğrudan etkiler. Brent petrol fiyatındaki yükseliş, döviz kurlarındaki volatilite ve ardı ardına gelen vergi düzenlemeleri, akaryakıt fiyatlarını daha da artırarak tüketicilerin finansal durumunu zorlaştırdı.
1 Eylül 2024 Pazar gününe ait güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarını Bölge Gündem farkı ile aşağıda göreceksiniz.
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1 Eylül benzin, motorin, LPG güncel fiyatları
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 43.24 TL
Motorin litre fiyatı: 43.16 TL
LPG litre fiyatı: 24.79 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 43.13 TL
Motorin litre fiyatı: 43.09 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 43.55 TL
Motorin litre fiyatı: 43.57 TL
LPG litre fiyatı: 24.70 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 44.05 TL
Motorin litre fiyatı: 44.09 TL
LPG litre fiyatı: 24.75 TL