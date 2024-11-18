Asgari ücretliyi umutlandıracak gelişme! Yapay zeka asgari ücret zammını tahmin etti

Asgari ücret zammını beklemeye başladık. Milyonlarca çalışanın gözü Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından alınacak kararda.



Komisyonun dört toplantının ardından nihai kararı açıklaması beklenirken, işçi sendikaları, siyasi partiler ve ekonomistlerin tahminleri gündeme geldi.



İnsanlar farklı beklentilere sahiptir. Orta Vadeli Program'ın yıl sonu enflasyon hedefi %41,5 olduğundan, vatandaşlar en az %40 oranında bir zam bekleniyor. Bu oran, asgari ücretin büyük ölçüde yükselebileceğini gösteriyor.TÜRK-İŞ tarafından yapılan açıklamada, düşük asgari ücretle enflasyonla mücadele edilmesi gerektiği fikri kabul edilmedi. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, 2025 yılı için belirlenecek asgari ücretin, çalışanların ve ailelerinin günümüz ekonomik ve sosyal koşullarına uygun bir şekilde insanca yaşayabilmesini sağlayacak bir düzeyde olması gerektiğini belirtti.

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YAPAY ZEKA’DAN 2025 ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ

Türkiye Gazetesi, yapay zeka tarafından 2025 yılı asgari ücret tahminini de yaptı. "2025'te asgari ücret ne kadar olacak?" sorusuna yapay zeka şu cevabı verdi:

2025 yılı için asgari ücret, enflasyon oranı ve ekonomik koşullara göre belirlenecek olsa da, yüksek enflasyonla birlikte hükümetin alım gücünü destekleyici bir zam yapacağını düşünmek mantıklı olur."

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Yapay zeka, yüksek enflasyonun alım gücünü azalttığını söyledi ve hükümetin bunu düzeltmek için bir zam politikası uygulayacağını öngördü.

Aralık ayında yapılacak görüşmeler, 2025 için asgari ücretin ne kadar olacağını belirleyecektir. Siyasi partilerin, kamuoyunun ve işçi sendikalarının önerilerinin komisyondaki görüşmelere nasıl yansıyacağı büyük bir merak konusu.