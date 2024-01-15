Ev almak hayaldi, hayalde kaldı: 1 milyon liralık kredinin geri ödemesi belli oldu!

Faiz oranlarının sürekli artmasıyla beraber kredi ödemeleri de yükseldi. Yeni kredi çekecek olan vatandaş ise, yaklaşık 4 katı fiyatı ödemek zorunda kalacak. İşte 2024 yılında ev kredisi almak isteyenleri bekleyen rakamlar…

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Ev almak hayaldi, hayalde kaldı: 1 milyon liralık kredinin geri ödemesi belli oldu!

Ev almak isteyenler için kredi oranları kullanılmayacak seviyelere geldi. 8 ay boyunca Merkez Bankası’nın yaptığı faiz artışları, kredileri yükseltti. Faiz artışları konut fiyatlarını doğrudan etkiledi.

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1 MİLYON KREDİNİN ÖDEMESİ 3,5 KAT

Ev kredisi çekmek isteyen vatandaş için ödeme planları oldukça zorlu. Ev fiyatlarında kısmi düşüş ya da yavaşlama olsa da faizlerin yüksek olmasıyla alım gücü düşüyor.

1 milyon kredi çekmek isteyen bireyin ödemesi yaklaşık 3,5 katı buluyor. Hatta bazı bankalarda bu miktar 4 milyon liraya kadar çıkıyor. Üstelik Türkiye’nin herhangi bir yerinde ev almak isteyen biri yaklaşık 1 milyon nakit para bulundurması gerekiyor.

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BANKALARIN FAİZ ORANI

Gerçek Gündem’de yer alan habere göre bankalara göre faiz oranı da belli oldu. 120 aylık bir ödeme planına göre ev kredisi şu şekilde oluşuyor;

Akbank

  • Faiz Oranı: Yüzde 2,80
  • Aylık Taksit: 29.057,01 TL
  • Toplam Ödeme: 3.501.161 TL

Türkiye İş Bankası

  • Faiz Oranı: Yüzde 2,87
  • Aylık Taksit: 29.695,50 TL
  • Toplam Ödeme: 3.584.020 TL

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Garanti

  • Faiz Oranı: Yüzde 3,49
  • Aylık Taksit: 35.478,30 TL
  • Toplam Ödeme: 4.271.956 TL

Yapı Kredi

  • Faiz Oranı: Yüzde 3,20
  • Aylık Taksit: 32.747,51 TL
  • Toplam Ödeme: 3.943.292 TL

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Vakıf Katılım

  • Faiz Oranı: Yüzde 3,39
  • Aylık Taksit: 34.532,12 TL
  • Toplam Ödeme: 4.155.858 TL

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