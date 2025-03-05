Dövme yaptıranlar bin pişman olacak! Uzmanlar dövmenin kanser riskini artırdığını duyurdu
Yayınlanma:
05 Mart 2025 10:23
Bazı insanların özelliklede gençlerin son dönemlerde gittikçe arttığı gözüken deri üzerine yapılan dövmelerin insan sağlığına zararı var mı diye tartışmalar sürerken, uzmanlar yapılan analizler ve araştırma sonuçlarının ürkütücü olduğunu açıkladı.
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DÖVME YAPACAKLAR BİR KERE DEĞİL BİN KERE DAHA DÜŞÜNECEK
Dövme mürekkebi sadece bir sanat aracı mı, yoksa sağlığımız için bir tehdit mi? Yeni bir araştırma, cilt ve lenf kanseri riskiyle dövmeler arasında dikkat çekici bir bağlantı ortaya koydu. Peki, vücudumuza işlenen bu renkli desenler aslında ne kadar masum? Bilim insanları, dövme yaptıran binlerce kişinin sağlık verilerini analiz etti ve sonuçlar düşündürücü...
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Science Daily'nin haberine göre, Güney Danimarka Üniversitesi ile Finlandiya'daki Helsinki Üniversitesinden bilim insanları, dövme mürekkebinin vücuttaki etkisini araştırmak üzere 5 bin 900 kadar ikiz kardeşin sağlık verilerini inceledi.
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Genetik farklılıkları en aza indirgemek için ikizler üzerinde yapılan çalışmaları inceleyen araştırmacılar, dövme yaptıran kişilerin cilt kanserine yakalanma riskinin, hiç dövmesi olmayanlara kıyasla 1,62 kat fazla olduğunu ortaya koydu.
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Dövme boyutuyla kanser riskinin ilişkisini de inceleyen araştırmacılar, "avuç içinden büyük" dövmeleri olan kişilerde cilt kanseri riskinin dövmesi olmayanlara kıyasla 2,37 kat, lenf kanseri riskinin ise 2,73 kat yüksek olduğunu saptadı.
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Çalışmada, mürekkep renginin kanser gelişimiyle doğrudan bağlantısının olmadığı belirlendi.
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Araştırmacılar, dövme mürekkebindeki küçük parçacıkların kanla dolaşımı girip lenf düğümlerinde birikebileceği ve bağışıklık sistemini zorlayarak uzun vadede kanser riskini artırabileceğini ifade etti.
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Dövme mürekkebinin tek başına bir risk faktörü sayılıp sayılmayacağını anlamak için daha geniş çapta çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu belirten araştırmacılar, üst düzey kurumlara konuyla ilgili denetimleri sıklaştırma çağrısında bulundu.
Araştırma bulguları "BMC Public Health" dergisinde yayımlandı.