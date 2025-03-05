Dövme yaptıranlar bin pişman olacak! Uzmanlar dövmenin kanser riskini artırdığını duyurdu

DÖVME YAPACAKLAR BİR KERE DEĞİL BİN KERE DAHA DÜŞÜNECEK

Dövme mürekkebi sadece bir sanat aracı mı, yoksa sağlığımız için bir tehdit mi? Yeni bir araştırma, cilt ve lenf kanseri riskiyle dövmeler arasında dikkat çekici bir bağlantı ortaya koydu. Peki, vücudumuza işlenen bu renkli desenler aslında ne kadar masum? Bilim insanları, dövme yaptıran binlerce kişinin sağlık verilerini analiz etti ve sonuçlar düşündürücü...