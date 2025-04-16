BİM aktüel kataloğu yayımlandı: 22 Nisan 2025 BİM aktüel kataloğundaki ürünlerde süper indirimler sizi bekliyor, işte o ürünler ve fiyatları...
BİM Marketler zinciri, 22 Nisan 2025 Salı günü itibariyle geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunda onlarca ürünü toptan fiyatlarla müşterilerine sunuyor. Gıda, kişisel bakım ve temizlik kategorilerinde öne çıkan ürünlerle bu hafta alışveriş listeleri yeniden şekilleniyor. Kampanya, 29 Nisan 2025 Salı gününe kadar geçerli olacak.
Bu haftaki katalogda süt ve süt ürünleri kategorisinde önemli indirimler öne çıkıyor. Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 159,50 TL, Sek %3 Yağlı Yoğurt 3 Kg 119 TL gibi fiyatlarla dikkat çekiyor. Ayrıca Torku Tereyağ 750 gr 279 TL, Aknaz Eritme Peynir 1000 gr 239 TL ve Anka Tost Peyniri 1 Kg 219 TL gibi ürünler de indirim reyonlarında yerini alıyor.
Kahvaltılık Ürünlerde Toptan Alışveriş Fırsatları Sunuluyor
Kahvaltılıklar arasında uygun fiyatlarıyla öne çıkan diğer ürünler ise şöyle:
*Yörükoğlu %1 Yağlı Süt 1 Litre 24,50 TL*Sek Tost Peyniri 1,5 Kg 299 TL*Kerem Ballı Kaymak 200 gr 62,50 TL*Dost Ayran 2 Litre 49,50 TL*Sek Naneli Ayran 300 ml 11,50 TL*Altınkılıç Çilekli Kefir 1 Litre 59,50 TL*2f San Sebastian Cheesecake 550 gr 139,50 TL
Hazır Gıdalar ve Atıştırmalıklarda Büyük İndirim
Danissimo Orman Meyveli Yoğurt 125 gr 24,50 TLDost Çikolatalı Pastörize Süt 1 Litre 39,50 TLNesquik Kakaolu Süt 6×180 ml 69 TLNamet Soslu Dana Döner 300 gr 119 TLFeast Gurme Churros 1 Kg 79,50 TLSuperfresh Kumpir Topları 300 gr 79,50 TLBonfilet Dana/Kuzu Kıyma 500 gr 189 TL
Temizlik ve Hijyen Ürünlerinde Geniş Kampanya Alanı
Temizlik ürünleri kategorisinde Art Matik Tablet Deterjan 129 TL, Bind Activit Makine Temizleyici 250 ml 28,50 TL gibi uygun fiyatlar dikkat çekiyor.
Palmolive Aroma Sensation Duş Jeli 500 ml 89 TLGliss Şampuan 500 ml 89 TLMolped Ultra Hijyenik Ped (Normal & Gece) 59 TLMolped Günlük Hijyenik Ped 39 TLBlume Tuvalet Kağıdı 169 TLBelinno Delux Kağıt Havlu 59 TLHops Yüzey Temizlik Havlusu 69 TLKişisel Bakım ve Kozmetikte Kadınlara Özel Ürünler RaflardaNeutrogena Peeling Jel 150 ml 99 TLNeutrogena Yüz Temizleme Jeli 200 ml 99 TLDermokil Diş Macunu ve Fırça Seti 65 TLNaturalove Projeksiyonlu Gece Lambası 449 TLWe Mara Işıltılı Vücut Spreyi 109 TLMakyaj Fırça & Sünger Seti 129 TLFigürlü Peluş Aksesuar Seti 89 TLComfort Family Soket Çorap 99 TLWe Mara Kadın/Erkek Parfüm 199 TLMara Lip Gloss 79 TLMini Tost Lamba 69 TLCasilli Külotlu Çorap 139 TLMara Kolay Manikür 125 ml 75 TLMara Tırnak Bakım Kremi 60 ml 65 TL
Tüketiciye Sunulan Fırsatlar Bütçe Dostu Olmaya Devam Ediyor
Bim 22 Nisan 2025 Aktüel Kataloğu, temel ihtiyaçlar grubundaki birçok ürünü toptan fiyatlarla tüketicilere sunarak bütçeleri koruma hedefi güdüyor. Özellikle gıda, hijyen ve kişisel bakım ürünlerinde yapılan bu indirimler, alışveriş listelerinde fark yaratacak.
Kampanyayı Kaçırmayın: 29 Nisan 2025'e Kadar Geçerli
BİM Salı Kataloğu, 29 Nisan 2025 tarihine kadar geçerliliğini sürdürecek. Geniş ürün yelpazesi ve uygun fiyatlarıyla dikkat çeken bu katalog, alışveriş severlerin yüzünü güldürmeye aday. Kaçırmak istemeyenler, raflardaki yerini alan ürünleri erkenden kontrol etmeli. Kampanyalı ürünlerin sınırlı stoklarla sunulduğu unutulmamalı. Bu Salı'dan itibaren BİM Marketlerdeki aktüel ürünleri yerinde görerek bütçenizi korumanın tam zamanı!