22 Nisan 2025 BİM aktüel kataloğundaki ürünlerde süper indirimler sizi bekliyor!

Bu haftaki katalogda süt ve süt ürünleri kategorisinde önemli indirimler öne çıkıyor. Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 159,50 TL, Sek %3 Yağlı Yoğurt 3 Kg 119 TL gibi fiyatlarla dikkat çekiyor. Ayrıca Torku Tereyağ 750 gr 279 TL, Aknaz Eritme Peynir 1000 gr 239 TL ve Anka Tost Peyniri 1 Kg 219 TL gibi ürünler de indirim reyonlarında yerini alıyor.