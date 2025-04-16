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22 Nisan 2025 BİM aktüel kataloğundaki ürünlerde süper indirimler sizi bekliyor!

Yayınlanma:
22 Nisan 2025 BİM aktüel kataloğundaki ürünlerde süper indirimler sizi bekliyor!
BİM aktüel kataloğu yayımlandı: 22 Nisan 2025 BİM aktüel kataloğundaki ürünlerde süper indirimler sizi bekliyor, işte o ürünler ve fiyatları...
22 Nisan 2025 BİM aktüel kataloğundaki ürünlerde süper indirimler sizi bekliyor! 1 18

BİM aktüel kataloğu yayımlandı: 22 Nisan 2025 BİM aktüel kataloğundaki ürünlerde süper indirimler sizi bekliyor, işte o ürünler ve fiyatları...

22 Nisan 2025 BİM aktüel kataloğundaki ürünlerde süper indirimler sizi bekliyor! 2 28

BİM Marketler zinciri, 22 Nisan 2025 Salı günü itibariyle geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunda onlarca ürünü toptan fiyatlarla müşterilerine sunuyor. Gıda, kişisel bakım ve temizlik kategorilerinde öne çıkan ürünlerle bu hafta alışveriş listeleri yeniden şekilleniyor. Kampanya, 29 Nisan 2025 Salı gününe kadar geçerli olacak.

22 Nisan 2025 BİM aktüel kataloğundaki ürünlerde süper indirimler sizi bekliyor! 3 38

Bu haftaki katalogda süt ve süt ürünleri kategorisinde önemli indirimler öne çıkıyor. Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 159,50 TL, Sek %3 Yağlı Yoğurt 3 Kg 119 TL gibi fiyatlarla dikkat çekiyor. Ayrıca Torku Tereyağ 750 gr 279 TL, Aknaz Eritme Peynir 1000 gr 239 TL ve Anka Tost Peyniri 1 Kg 219 TL gibi ürünler de indirim reyonlarında yerini alıyor.

22 Nisan 2025 BİM aktüel kataloğundaki ürünlerde süper indirimler sizi bekliyor! 4 48

Kahvaltılık Ürünlerde Toptan Alışveriş Fırsatları Sunuluyor

Kahvaltılıklar arasında uygun fiyatlarıyla öne çıkan diğer ürünler ise şöyle:

*Yörükoğlu %1 Yağlı Süt 1 Litre 24,50 TL
*Sek Tost Peyniri 1,5 Kg 299 TL
*Kerem Ballı Kaymak 200 gr 62,50 TL
*Dost Ayran 2 Litre 49,50 TL
*Sek Naneli Ayran 300 ml 11,50 TL
*Altınkılıç Çilekli Kefir 1 Litre 59,50 TL
*2f San Sebastian Cheesecake 550 gr 139,50 TL

22 Nisan 2025 BİM aktüel kataloğundaki ürünlerde süper indirimler sizi bekliyor! 5 58

Hazır Gıdalar ve Atıştırmalıklarda Büyük İndirim

Danissimo Orman Meyveli Yoğurt 125 gr 24,50 TL
Dost Çikolatalı Pastörize Süt 1 Litre 39,50 TL
Nesquik Kakaolu Süt 6×180 ml 69 TL
Namet Soslu Dana Döner 300 gr 119 TL
Feast Gurme Churros 1 Kg 79,50 TL
Superfresh Kumpir Topları 300 gr 79,50 TL
Bonfilet Dana/Kuzu Kıyma 500 gr 189 TL

22 Nisan 2025 BİM aktüel kataloğundaki ürünlerde süper indirimler sizi bekliyor! 6 68

Temizlik ve Hijyen Ürünlerinde Geniş Kampanya Alanı

Temizlik ürünleri kategorisinde Art Matik Tablet Deterjan 129 TL, Bind Activit Makine Temizleyici 250 ml 28,50 TL gibi uygun fiyatlar dikkat çekiyor.

Palmolive Aroma Sensation Duş Jeli 500 ml 89 TL
Gliss Şampuan 500 ml 89 TL
Molped Ultra Hijyenik Ped (Normal & Gece) 59 TL
Molped Günlük Hijyenik Ped 39 TL
Blume Tuvalet Kağıdı 169 TL
Belinno Delux Kağıt Havlu 59 TL
Hops Yüzey Temizlik Havlusu 69 TL
Kişisel Bakım ve Kozmetikte Kadınlara Özel Ürünler Raflarda
Neutrogena Peeling Jel 150 ml 99 TL
Neutrogena Yüz Temizleme Jeli 200 ml 99 TL
Dermokil Diş Macunu ve Fırça Seti 65 TL
Naturalove Projeksiyonlu Gece Lambası 449 TL
We Mara Işıltılı Vücut Spreyi 109 TL
Makyaj Fırça & Sünger Seti 129 TL
Figürlü Peluş Aksesuar Seti 89 TL
Comfort Family Soket Çorap 99 TL
We Mara Kadın/Erkek Parfüm 199 TL
Mara Lip Gloss 79 TL
Mini Tost Lamba 69 TL
Casilli Külotlu Çorap 139 TL
Mara Kolay Manikür 125 ml 75 TL
Mara Tırnak Bakım Kremi 60 ml 65 TL

22 Nisan 2025 BİM aktüel kataloğundaki ürünlerde süper indirimler sizi bekliyor! 7 78

Tüketiciye Sunulan Fırsatlar Bütçe Dostu Olmaya Devam Ediyor

Bim 22 Nisan 2025 Aktüel Kataloğu, temel ihtiyaçlar grubundaki birçok ürünü toptan fiyatlarla tüketicilere sunarak bütçeleri koruma hedefi güdüyor. Özellikle gıda, hijyen ve kişisel bakım ürünlerinde yapılan bu indirimler, alışveriş listelerinde fark yaratacak.

22 Nisan 2025 BİM aktüel kataloğundaki ürünlerde süper indirimler sizi bekliyor! 8 88

Kampanyayı Kaçırmayın: 29 Nisan 2025'e Kadar Geçerli

BİM Salı Kataloğu, 29 Nisan 2025 tarihine kadar geçerliliğini sürdürecek. Geniş ürün yelpazesi ve uygun fiyatlarıyla dikkat çeken bu katalog, alışveriş severlerin yüzünü güldürmeye aday. Kaçırmak istemeyenler, raflardaki yerini alan ürünleri erkenden kontrol etmeli. Kampanyalı ürünlerin sınırlı stoklarla sunulduğu unutulmamalı. Bu Salı'dan itibaren BİM Marketlerdeki aktüel ürünleri yerinde görerek bütçenizi korumanın tam zamanı!

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