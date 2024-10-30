Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in bu sabah 06.00 sularında polisler tarafından evinde gözaltına alınması ve evinde ve belediyede aramaların yapıldığı çok sayıda polis ekiplerinin belediye önünde önlem aldığı haberinden sonra insanlar, "Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer kimdir, Hangi partili? Amet özer neden göz altına alındı" diye araştırmaya başladı. İşte Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in biyografisi ve gözaltına alınma nedeni.

AHMET ÖZER NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı. Özer'in evinde ve belediye binasında arama yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alındığını bildirdi.

AHMET ÖZER KİMDİR?

2024 Yerel seçimlerinde DEM Partinin desteği ile CHP Esenyurt Belediye başkanı seçilen Prof. Dr. Ahmet Özer, 2015 yılında HDP’den Van aday adayı olmuştu. Ahmet Özer yaptığı açıklamalar ile zaman zaman gündem olmuştu. Ahmet Özer Rüdaw'a verdiği bir röportajında “Irak bölünürse Kürt devletinin tanınması daha kolay hale gelebilir. Ancak, Irak bölünmese de Kürtler’in devlet kurma hakkı vardır” demişti.

Prof. Dr. Ahmet Özer 1960 yılında Van'da dünyaya geldi.

Muradiye Ortaokulundan sonra Van Atatürk Lisesinde başladığı lise eğitimini Hakkâri Lisesinde sürdürdü, 1977 Diyarbakır Lisesinden mezun oldu.

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Bir lisans iki ön lisans mezunudur. 2 mastır yaptı.

1999'da doçent oldu. 2024'te ise profesör. Süleyman Demirel Üniversitesi'nde Sosyoloji Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapıyordu.

Pek çok bilimsel çalışması ve Şehrivan isimli bir de romanı vardır.