Erkek Kadın aynı safta namaz kılmıştı! Üsküdar kaymakamından açıklama! İnceleme başlatıldı

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yaşanan olay, tepkilere neden oldu. Ramazan ayı nedeniyle teravih kılınan camilerde yoğunluk yaşanıyor. Bu yoğunluğun yaşandığı yerlerden biri olan Üsküdar'daki Valide-i Cedid Camii'inde vatandaşlar, saflarda yer bulabilmek için erkek kadın karışık bir şekilde namaza durdu.

ERKEK VE KADINLAR AYNI SAFTA YER ALDI

Teravih namazı sırasında erkek ve kadınların yerinin ayrılmasına rağmen yaşanan bu görüntü, tartışmaları da beraberinde getirdi.

Sosyal medyaya da düşen görüntüler sonrası yetkililer harekete geçti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Üsküdar Kaymakamlığı, Valide-i Cedid Camii'nde kadın ve erkeğin aynı safta teravih kıldığı yönündeki görüntüler üzerine inceleme başlatıldığını bildirdi.

KAYMAKAMLIK GERÇEĞİ AÇIKLADI: KADIN BÖLÜMÜNÜN YETERSİZ KALMASINDAN DOLAYI

Kaymakamlığın sosyal medya platformu X'teki hesabından yapılan açıklamada, sosyal medyada "Üsküdar Valide-i Cedid Camii'nde kadın erkek yan yana namaz kılmış" şeklinde görüntüler paylaşıldığı aktarıldı.

Bununla ilgili yetkili kurumlarca gerekli incelemenin başlatıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Haberin Devamı

"Yapılan değerlendirmede, camimize kadın cemaatin yoğun ilgi gösterdiği, kendilerine ayrılan bölümün yetersiz kalmasından dolayı cami içerisinde paravanla ilave bölüm oluşturulduğu, erkek kadın cemaatin birbirlerinden ayrı bir şekilde ibadetlerine imkan verildiği, bu ve benzeri olumsuz görüntülerin yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alındığı müşahede edilmiştir."

CAMİİ İMAMI İLK TERAVİHTE UYARMIŞ

Valide-i Cedid Camii vaizi Mustafa Çınar'ın Ramazan'ın ilk teravih namazında bu konuda cemaati uyardığını, ve bu konuya dikkat etmeye özen göstermelerini istediği görüntüler ortaya çıktı.

KADIN VE ERKEK AYNI SAFTA NAMAZ KILABİLİR Mİ?

Diyanet İşleri Bakanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, konu ile ilgili daha önce yaptığı açıklamada şunları paylaşmış;

Cemaatle namaz kılınırken, imamın arkasında önce erkekler, sonra erkek çocuklar, sonra da kadınlar saf tutarlar. Bu düzen Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından öğretilmiştir (Müslim, Salât, 132 [440]; Ebû Dâvûd, Salât, 98 [678]; Nesâî, İmâmet, 33[820]; İbn Mâce, İkâmetu’s-salavât, 52 [1000]). Söz konusu sıranın erkeklerle kadınlar arasında gözetilmesi farz, erkeklerle erkek çocuklar arasında gözetilmesi ise sünnettir (Merğinânî, el-Hidâye, 1/58; Kâsânî, Bedâî’, 1/159).

Cemaatle kılınan namazlarda erkeklerin, kadınlarla aynı hizada olmalarına “muhâzât-ı nisa” denir ki, kadının erkeklerle aynı safta yan yana veya erkeklerin önünde namaza durmasıdır. Cemaatle namazın erkek-kadın karışık olarak bu şekilde kılınması bütün mezheplere göre doğru görülmemiştir. Bununla birlikte söz konusu durumun erkeklerin namazına tesiri konusunda ihtilaf edilmiştir.

Hanefî mezhebine göre cemaatle kılınan namazda, bir kadın veya ergenlik çağına gelen ya da yaklaşan bir kız, bir erkeğin önünde veya yanında kılacak olursa, aralarında bir örtü ve benzeri bir engel veya bir adam boyu kadar yükseklik farkı bulunmazsa arkasındaki ve yanlarındaki erkeğin namazı sahih olmaz (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, 1/573-574).

Şâfiî, Mâlikî ve Hanbelî mezheplerine göre kadınla erkeğin yan yana durup namaz kılması, iki tarafın da namazını bozmaz. Ancak bunda kerâhet vardır (Râfiî, el-‘Azîz, 2/174; İbn Kudâme, el-Muğnî, 2/179; Hattâb, Mevâhib, 2/435; Buhûtî, Keşşâf, 1/329-330; Cezîrî, el-Mezâhibü’l-erbe‘a, 1/268). Kâbe’de ise zaruretten dolayı bu kerâhet de kalkar. Çünkü kadın ve erkeklerin orada ayrı ayrı yerlerde durup namaz kılmaları oldukça zordur.

Bu durumda hac mevsiminde Hanefî mezhebine bağlı bulunan kadın ve erkekler ayrı ayrı yerlerde namaz kılma imkânı bulamadıkları takdirde, bu konuda sözü edilen içtihatlara uyarak namazlarını kılabilirler.