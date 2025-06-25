Erdoğan'ın elindeki o, zarfta ne var? İşte herkesin merak ettiği zarftan çıkacak 2 senaryo!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki görüşme sırasında çekilen fotoğraf büyük ses getirirken Erdoğan'ın elinin altında tuttuğu zarf dikkatleri üzerine çekti. Erdoğan'ın elindeki o, zarfta ne var? İşte herkesin merak ettiği zarftan çıkacak 2 senaryo!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki görüşme sırasında çekilen fotoğraf büyük ses getirdi. Erdoğan'ın elinin altında tuttuğu zarf dikkatlerden kaçmazken içinde ne olduğu ise merak konusu oldu. Zarfta Erdoğan'ın Trump ile görüşmede masaya getireceği konularla ilgili notları olabileceği ifade edilirken ABD Başkanı tarafından verilen bir mektup da olabileceği değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda'da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne iştirak etmek ve zirve kapsamında ikili temaslarda bulunmak üzere geldiği Hollanda'nın Lahey kentinde ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü.

AKŞAM YEMEĞİ SONRASI BİR ARAYA GELDİLER

Erdoğan ve Trump, Hollanda Kralı Willem-Alexander ve eşinin, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan liderler ile eşleri onuruna verdiği akşam yemeği sonrası bir araya geldi. İki lider, Trump'ın ikinci başkanlık döneminde ilk kez bir araya geldi.

"TÜRKİYE İLE ABD İKİLİ İLİŞKİLERİ ELE ALINDI"

Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı, Erdoğan ve Trump'ın Lahey'de gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi için bulunduğu Lahey'de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, enerji ve yatırım başta olmak üzere farklı alanlarda iki ülkenin büyük potansiyele sahip olduğunu, özellikle savunma sanayii alanındaki iş birliğinin ilerletilmesinin toplam 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılmasını kolaylaştıracağını ifade etti."

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Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ndeki aile fotoğrafı çekimine katıldı.

DİKKAT ÇEKEN ZARF DETAYI

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elindeki zarf ise dikkatlerden kaçmadı. Zarfın içinde ne olduğu merak konusu olurken 2 olası senaryo gündeme geldi.

2 SENARYO VAR

Zarfta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvede masaya getireceği konu başlıklarıyla ilgili notları olabileceği ifade edilirken Trump'ın Erdoğan'a verdiği bir mektup olabileceğine vurgu yapıldı.

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