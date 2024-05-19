Erdoğan'dan ibrahim Reisi açıklaması: ''Kaza bizi derinden üzdü, her türlü yardıma hazırız''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin de içinde olduğu helikopterin düşmesi sonrası "Kaza bizi derinden üzdü, her türlü yardıma hazırız" diyerek açıklamasında bulundu.

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Erdoğan'dan ibrahim Reisi açıklaması: ''Kaza bizi derinden üzdü, her türlü yardıma hazırız''

Son dakika haberleri: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıdığı ifade edilen helikopterin, bir kazaya karıştığı ve sert iniş yaptığı açıklandı. Helikopterde, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da olduğu aktarılmıştı.

Dışişleri Bakanlığı olaya ilişkin 'geçmiş olsun' mesajı paylaştı.

ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİNE DESTEK

Dışişleri Bakanlığı'nın ifadeleri şu şekilde;

"İran’da bugün yaşanan helikopter kazasıyla ilgili gelişmeleri üzüntüyle takip ediyoruz.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın da aralarında bulunduğu İranlı yetkililerin güvende ve sağlıklı olmalarını temenni ediyor, kardeş İran halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Arama kurtarma faaliyetlerine her türlü desteğin sağlanması için harekete geçilmiştir."

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin kaza haberinin ardından geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı.

"İran Cumhurbaşkanı, kardeşim Sayın İbrahim Reisi ve heyetinin bir helikopter kazası geçirmiş olması bizleri derinden üzmüştür. Türkiye Cumhuriyeti olarak İran makamlarıyla tam irtibat ve koordinasyon halinde hadiseyi yakından takip ettiğimizi ve gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Komşumuz, dost ve kardeş İran halkına ve hükûmetine milletim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Sayın Reisi ve heyetinden bir an önce iyi haberler almayı umuyorum."

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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