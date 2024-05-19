İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'den çok kritik İbrahim Reisi açıklaması: 'Ülkenin yönetimi etkilenmeyecek'

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopterinin düşmesi hala helikopterin bulunamaması ve reisinin sağ olup olmadığı bilinmezken, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'den çok kritik İbrahim Reisi açıklaması gelerek "Herkes dua etsin. İran halkı endişelenmesin, ülkenin işlerinde herhangi bir aksama meydana gelmeyecektir" dedi.

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İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'den çok kritik İbrahim Reisi açıklaması: 'Ülkenin yönetimi etkilenmeyecek'

Son dakika haberleri: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve dışişleri bakanını taşıyan helikopterin düşmesi ve hala bulunamaması dünyayı adeta şoka soktu.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emirabdullahiyan'ı taşıdığı sırada düşen helikopteri arama çalışmaları sürerken, ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'den ilk açıklama geldi. Hamaney, potansiyel halefi olarak görülen Reisi'nin sağlığının yerinde olması için dua ettiğini belirtti.

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"HERHANGİ BİR AKSAMA OLMAYACAKTIR"

Hamaney, ülkenin yönetiminin bu olaydan etkilenmeyeceği mesajı vererek, "Yüce Allah'ın Cumhurbaşkanı ve yanındaki arkadaşlarını millete bağışlamasını umuyoruz. Herkes dua etsin. İran halkı endişelenmesin, ülkenin işlerinde herhangi bir aksama meydana gelmeyecektir" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Reisi, Azerbaycan sınırında Azeri mevkidaşı İlham Aliyev ile birlikte baraj açılışına katılmıştı. Reisi'nin ve Emirabdullahiyan'ın yanı sıra Doğu Azerbaycan Valisi Ayetullah El Haşim ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah El Haşim'i taşıyan helikopter, açılış dönüşünde ülkenin kuzeybatısındaki doğu Azerbaycan vilayeti üzerinde kaza yaptı.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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