Bakan Yerlikaya duyurdu: Dev operasyonla 12 isim daha ülkeye getirildi!

Bakan Yerlikaya duyurdu: “Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun, terör örgütü ve organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Türk Polisinden kaçamayacaklar!”

Türkiye'nin uluslararası suçlularla mücadelesi hız kesmiyor: 12 isim daha ülkeye getirildi.

Böylece Yerlikaya’nın görev yaptığı kabine döneminde iade edilen toplam suçlu sayısı 383’e yükseldi.

İŞTE 12 SUÇLUNUN LİSTESİ

Bakan Yerlikaya’nın açıklamasına göre, iadesi sağlanan suçlular şunlar:

S.B. – Nitelikli cinsel istismar ( Almanya)

M.İ. – Nitelikli cinsel istismar ( ABD)

E.K. – Çocuğun cinsel istismarı ( İtalya)

R.Ş. – Hırsızlık, tehdit, mala zarar verme vb. ( Yunanistan)

Ş.Ç. – Dolandırıcılık ( Karadağ)

E.C.Ç. – Kasten öldürme ( Polonya)

E.Ö. – Kasten öldürme ( Fransa)

A.A. – Uyuşturucu ticareti ( Almanya)

M.K. – Yasa dışı insan kaçırma ( Almanya)

R.B. – Hırsızlık, kasten yaralama vb. ( Gürcistan)

M.B. – Yağma, silah bulundurma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ( Almanya)

A.Y. – Kasten öldürme, cezaevi kurallarını ihlal vb. ( Kosova)

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ULUSLARARASI TAKİP

Operasyon; Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü INTERPOL-EUROPOL Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, KOM, Narkotik, Göçmen Kaçakçılığı, Asayiş, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ve Artvin İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirildi.

YERLİKAYA: BİZDEN KAÇAMAYACAKLAR

Yerlikaya mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun, terör örgütü ve organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Türk Polisinden kaçamayacaklar!”

Ayrıca operasyonda emeği geçen Adalet Bakanlığı ve emniyet personeline de teşekkür etti.

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