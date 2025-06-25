Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek haber: Akaryakıta dev indirim geliyor!

Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek haber: 26–27 Haziran’da akaryakıtta çifte indirim geliyor. İşte, motorin ve benzinde yeni fiyatlar...
İran–İsrail ateşkesi sonrası motorin ve benzine 26–27 Haziran’da büyük indirim geliyor. İndirim tarihleri ve detayları haberimizde.
İran-İsrail ateşkesi sonrası akaryakıt fiyatlarında büyük indirimler kapıda. 26 ve 27 Haziran geceleri itibarıyla motorin ve benzine ciddi indirimler bekleniyor.
Motorin ve Benzinde Büyük İndirim Sinyali
İran ile İsrail arasında sağlanan ateşkes, uluslararası petrol piyasalarında büyük yankı uyandırdı. Bu gelişmenin ardından brent petrol fiyatlarında önemli bir düşüş yaşandı. Bu düşüş, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarına da indirim olarak yansımaya başladı.
Hangi Gün Ne Kadar İndirim Uygulanacak?
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre:
26 Haziran Perşembe gecesinden itibaren geçerli olmak üzere motorin litre fiyatına 3,65 TL indirim bekleniyor.
27 Haziran Cuma gecesi itibarıyla ise benzin litre fiyatında 1,43 TL indirim uygulanması öngörülüyor.İndirimlerin miktarı ve zamanlaması, piyasa koşullarındaki değişimlere göre son dakikada farklılık gösterebilir.
Piyasa Dinamikleri ve Petrol Fiyatları
Brent petrolün varil fiyatında görülen düşüş, ateşkesin sağladığı geçici istikrarla birlikte akaryakıt piyasasında olumlu bir hava yarattı. Uzmanlara göre bu indirimler sadece geçici değil; petrol fiyatları düşmeye devam ederse yeni indirimler de gündeme gelebilir.