Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek haber: Akaryakıta dev indirim geliyor!

Hangi Gün Ne Kadar İndirim Uygulanacak?

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre:

26 Haziran Perşembe gecesinden itibaren geçerli olmak üzere motorin litre fiyatına 3,65 TL indirim bekleniyor.

27 Haziran Cuma gecesi itibarıyla ise benzin litre fiyatında 1,43 TL indirim uygulanması öngörülüyor.

İndirimlerin miktarı ve zamanlaması, piyasa koşullarındaki değişimlere göre son dakikada farklılık gösterebilir.