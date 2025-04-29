Bakan Bayraktar'ın verdiği cevap korkuttu: Avrupa'yı karanlıkta bırakan enerji krizi Türkiye'yi etkiler mi?

VRUPA'da 4 ülkeyi vuran elektrik kesintileri Türkiye'ye mi geliyor? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar gerçeği saklamadan "Etkilenmedik ama bizi etkileyebilecek boyutta bir sıkıntı." dedi.

İspanya, Portekiz, Fransa ve Belçika'nın da bulunduğu çok sayıda Avrupa ülkesini etkileyen eşi benzeri görülmemiş elektrik kesintisi yaşanıyor. Kesintiler, dün gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın da gündemindeydi.

Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İspanya'da başlayan ve Portekiz ve Fransa'nın belirli bölgelerini etkileyen elektrik kesintilerini değerlendiren Bakan Bayraktar, Türkiye'nin de Avrupa'nın elektrik sistemine bağlantısı olduğunu anımsattı.

"Bizi etkileyebilecek boyutta"

Bayraktar, hala söz konusu ülkelerden olayın nedenine ilişkin net bir açıklama gelmediğini vurgulayarak, "Kabine'ye bilgi verdim. Bizde sıkıntı olmuyor ama bizi etkileyebilecek boyutta bir şey. Allah'tan biz en uçtayız." ifadelerini kullandı.

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"Büyük sıkıntı, baya büyük çaplı bir şey.""

Kesintinin ana sorumlusunun İspanya olarak görüldüğüne dikkati çeken Bayraktar, "Talep fazla olmayınca rüzgar ve güneşin aşırı üretimini yönetemediler de deniyor, Fransa'da enterkonneksiyon sistem de kendini emniyete almak için kesmiş. Böyle şeylerden bahsediliyor. Büyük sıkıntı, baya büyük çaplı bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

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