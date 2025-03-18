Altın, İsrail'in Gazze saldırısına ne tepki verdi? Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları 18 Mart Salı günü yakından takip ediliyor. Altın yatırımcıları güçlü yükseliş ivmesinden yararlanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftayı yükseliş açısından verimli geçiren altın, ons bazında uzun zamandır beklenen 3 bin dolar seviyesini bir kez daha aştı. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte Cumhuriyet altını fiyatları, çeyrek ve gram altın fiyatları 18 Mart alış - satış tablosu...