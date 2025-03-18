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Altın, İsrail'in Gazze saldırısına ne tepki verdi? Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

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Altın, İsrail'in Gazze saldırısına ne tepki verdi? Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?
Altın, İsrail'in Gazze saldırısına ne tepki verdi? 18 Mart Salı altın fiyatları: Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?
Altın, İsrail'in Gazze saldırısına ne tepki verdi? Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 1 112

Altın, İsrail'in Gazze saldırısına ne tepki verdi? 18 Mart Salı 2025 altın fiyatları: Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

Altın, İsrail'in Gazze saldırısına ne tepki verdi? Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 2 212

Altın fiyatları 18 Mart Salı günü, Fed'in faiz kararı öncesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını yeniden başlatması ve doların güç kaybının devam etmesiyle birlikte yeniden rekor kırdı. Peki, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte piyasaların son gününe dair canlı altın fiyatları 18 Mart alış - satış tablosu...

Altın, İsrail'in Gazze saldırısına ne tepki verdi? Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 3 312

Altın fiyatları 18 Mart Salı günü yakından takip ediliyor. Altın yatırımcıları güçlü yükseliş ivmesinden yararlanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftayı yükseliş açısından verimli geçiren altın, ons bazında uzun zamandır beklenen 3 bin dolar seviyesini bir kez daha aştı. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte Cumhuriyet altını fiyatları, çeyrek ve gram altın fiyatları 18 Mart alış - satış tablosu...

Altın, İsrail'in Gazze saldırısına ne tepki verdi? Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 4 412

ONS ALTIN
Ons altın güne 3001 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2984 dolar, en yüksek de 3000 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3014 dolardan işlem geçiyor.

Altın, İsrail'in Gazze saldırısına ne tepki verdi? Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 5 512

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
Gram altın güne 3535 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3516 lira, en yüksek de 3535 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar gram altın 3551 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da gram altın 3557 liradan alınırken 3601 liradan satılıyor.

Altın, İsrail'in Gazze saldırısına ne tepki verdi? Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 6 612

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
5.824,00
5.872,00

Altın, İsrail'in Gazze saldırısına ne tepki verdi? Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 7 712

YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
11.648,00
11.745,00

Altın, İsrail'in Gazze saldırısına ne tepki verdi? Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 8 812

TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
22.708,42
23.152,53

Altın, İsrail'in Gazze saldırısına ne tepki verdi? Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 9 912

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?
23.226,00
23.395,00

Altın, İsrail'in Gazze saldırısına ne tepki verdi? Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 10 1012

REŞAT ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?
23.258,47
23.427,95

Altın, İsrail'in Gazze saldırısına ne tepki verdi? Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 11 1112

ZİYNET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?
56.771,06
57.668,27

Altın, İsrail'in Gazze saldırısına ne tepki verdi? Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 12 1212

ALTIN FİYATLARINDA SON GELİŞMELER
Altın yatırımcıları güçlü yükseliş ivmesinden yararlanmaya devam ediyor. Jeopolitik riskler, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife uygulamaları, küresel belirsizlikler gibi konular ele alındığında altını destekleyen ana unsurlar ortaya çıkmış oluyor.

İsrail'in Gazze'yi tekrar bombalamaya başlaması ve can kayıplarının artması da endişeleri yeniden ortaya çıkardı.

Euro/dolar paritesinin de yükselişe geçmesi doları değersiz kılıp diğer yatırım araçlarına paranın kaymasına neden oldu.

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