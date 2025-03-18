Altın, İsrail'in Gazze saldırısına ne tepki verdi? Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARINDA SON GELİŞMELER
Altın yatırımcıları güçlü yükseliş ivmesinden yararlanmaya devam ediyor. Jeopolitik riskler, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife uygulamaları, küresel belirsizlikler gibi konular ele alındığında altını destekleyen ana unsurlar ortaya çıkmış oluyor.
İsrail'in Gazze'yi tekrar bombalamaya başlaması ve can kayıplarının artması da endişeleri yeniden ortaya çıkardı.
Euro/dolar paritesinin de yükselişe geçmesi doları değersiz kılıp diğer yatırım araçlarına paranın kaymasına neden oldu.