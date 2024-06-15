Bayramda sağanak geliyor! 20 kent için sarı kodlu alarm

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin iç ve batı bölgelerinde parçalı bulutlu olacağını tahmin ediyor. Afyonkarahisar, Kütahya, Isparta ve Burdur'un doğusunda, Marmara bölgesinin kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz bölgeleri ve Afyonkarahisar, Kütahya, Isparta ve Burdur'un doğusunda yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarısı: Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Batı Karadeniz'de yerel yağış bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra İç Ege, Marmara'nın güneyi, Göller Bölgesi ve Eskişehir yakınlarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat, kısa süreli 80 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde kalması bekleniyor. CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da hissedilen sıcaklığın 45-46 dereceye ulaşacağını, ancak kuvvetli sağanaklarla birlikte sıcaklığın 28 dereceye düşeceğini söyledi. Prof. Dr. Şen, Düzce'de sıcaklıkların 12 derece birden düşeceğini de söyledi.

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Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kastamonu, Kırklareli, Kütahya, Manisa, Tekirdağ, Uşak, Zonguldak, Bartın ve Düzce, Meteoroloji tarafından sarı kodlu alarm verilmiştir.