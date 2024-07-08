Enflasyonda asıl düşüş ne zaman? Cevdet Yılmaz, tarih verdi…

Enflasyon, Türkiye’nin neredeyse tek konusu olarak öne çıkıyor. Bunun nedeni ise vatandaşı doğrudan etkilenmesi gösteriliyor. Yılın ilk yarısı bitse de enflasyondaki hız tam olarak azalmadı. Ancak asıl düşüş için mesajlar yeniden geliyor.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Edirne’deki Kırkpınar Yağlı Güreşleri finaline katıldı. Edirne’deki Ticaret ve Sanayi Odası’yla da görüşen Yılmaz, ekonomi açıklamasıyla dikkat çekti. İşte satır başlıkları;

ENFLASYON DÜŞECEK, İSTİHDAM KORUNACAK

“Değerli arkadaşlar geçen yıldan bugüne büyümemiz de şöyle bir farklı yaklaşım sergiledi. Tüketimle değil üretimle daha çok büyüyelim istiyoruz, yatırımla ihracatla daha çok büyüyelim diyoruz. Bir taraftan enflasyonu düşürürken, bir taraftan da büyümeyi istihdamı korumak istiyoruz. Bu da kolay bir iş değil bunun sağlanabilmesi için büyümenin kompozisyonunu, bileşenlerini özellikle çok önemli görüyoruz. Daha çok üretimden ihracattan kaynaklanan büyüme gayreti içindeyiz.”

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TEMMUZ-AĞUSTOS’TA HIZLA GERİLEYECEK

“Yıllık enflasyon ise 3.8 puan azalarak 71,6 oldu. Temmuz ve ağustos ayları geldiğinde göreceksiniz çok daha hızlı yıllık enflasyon gerileyecek. Temmuzda 60'lar civarına Ağustos'ta ise 50'ler civarına gerileyen bir enflasyon göreceksiniz. Tek haneli rakamlara ulaşıncaya kadar bu mücadeleyi sürdürmemiz gerekiyor. Gelecek sene yüzde 20'li rakamlar, 2026'da ise tek haneli rakamlara indirmek için gayret edeceğiz.”

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