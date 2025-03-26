Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü olacak? 2025 İşte, bayram planları ve detayları...

Ramazan Bayramı, 2025'te 3,5 gün sürecek olsa da, tatilin 9 güne uzatılmasıyla ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. Tatil süresi konusunda yapılan spekülasyonlar ve vatandaşların beklentileri devam ediyor. Bayramda seyahat etmeyi planlayanlar ve tatil yapmak isteyenler, tatil süresi hakkında gelecek resmi açıklamaları dikkatle takip ediyor.