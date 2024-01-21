Emekliye ek zam mı geliyor? Seçim öncesi Erdoğan müjde verebilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aralık ayı enflasyonu ile emekliye zam oranının %37,57 olarak netleştiğini anımsatarak, SSK ve Bağkur emeklileri için beklenen ek zam oranını %5 artışla %42,6'ya yükselttiklerini söyledi. Memur emeklilerinin ve SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranlarında eşitlik sağlanamadı ve %5 ek zam kararı beklentileri karşılamadı.

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31 Mart yerel seçimine yaklaşırken partilerin çalışmaları da hızlandı ve kulisler hareketlendi. Gazeteci Fatih Atik, emeklilere ek zam oranına AK Parti içinden de tepkiler olduğunu belirtti ve yerel seçim öncesi emeklilere yeni bir ek zam yapılabileceğini belirtti.

Yerel Seçim Öncesi Emeklilere İlave Ek Zam Mı Geliyor?

Parti içinden de emeklilere yapılan zamla ilgili eleştiriler geliyor. Zamla ilgili olarak çok fazla eksik var ve buna tepki var.

Bu duruma bakıp bize gelen bilgiler şu şekildedir: Mart seçiminin hemen öncesinde, biraz zor bir ihtimal de olsa, ek bir zam daha gündeme gelebilir."

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Geçtiğimiz günlerde gazeteci Fatih Portakal, SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek bir zam daha yapılabileceğini belirtti.

Portakal, "Yazın bir tarafa" diyerek, SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek bir zam daha verilebileceğini belirterek tarih verdi.