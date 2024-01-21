Emekliye ek zam mı geliyor? Seçim öncesi Erdoğan müjde verebilir

Hükümet, memur ve SSK-Bağkur emeklilerinin zam oranlarındaki makasın ortaya çıkmasıyla ek zamlar vermeye karar verdi. 31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken, siyasi ortamda da hareketlilik başladı. Seçimler öncesinde emeklilere yeni bir ek zam geliyor mu?

YAYINLAMA
Google News
Emekliye ek zam mı geliyor? Seçim öncesi Erdoğan müjde verebilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aralık ayı enflasyonu ile emekliye zam oranının %37,57 olarak netleştiğini anımsatarak, SSK ve Bağkur emeklileri için beklenen ek zam oranını %5 artışla %42,6'ya yükselttiklerini söyledi. Memur emeklilerinin ve SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranlarında eşitlik sağlanamadı ve %5 ek zam kararı beklentileri karşılamadı.

Emekli maaş zammı bilmecesi sürüyor! Yeni emekli zam alacak mı?Emekli maaş zammı bilmecesi sürüyor! Yeni emekli zam alacak mı?

Emekliye yeni 2 müjde! Bayram ikramiyesine zam ve indirimli kart hamlesiEmekliye yeni 2 müjde! Bayram ikramiyesine zam ve indirimli kart hamlesi

SSK, Bağ-Kur emeklileri ne kadar maaş alacak, kök maaşları ne kadar olacak? İşte kuruşu kuruşuna emeklilerin alacağı net maaşlarSSK, Bağ-Kur emeklileri ne kadar maaş alacak, kök maaşları ne kadar olacak? İşte kuruşu kuruşuna emeklilerin alacağı net maaşlar

31 Mart yerel seçimine yaklaşırken partilerin çalışmaları da hızlandı ve kulisler hareketlendi. Gazeteci Fatih Atik, emeklilere ek zam oranına AK Parti içinden de tepkiler olduğunu belirtti ve yerel seçim öncesi emeklilere yeni bir ek zam yapılabileceğini belirtti.

Yerel Seçim Öncesi Emeklilere İlave Ek Zam Mı Geliyor?

Parti içinden de emeklilere yapılan zamla ilgili eleştiriler geliyor. Zamla ilgili olarak çok fazla eksik var ve buna tepki var.

Bu duruma bakıp bize gelen bilgiler şu şekildedir: Mart seçiminin hemen öncesinde, biraz zor bir ihtimal de olsa, ek bir zam daha gündeme gelebilir."

Geçtiğimiz günlerde gazeteci Fatih Portakal, SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek bir zam daha yapılabileceğini belirtti.

Portakal, "Yazın bir tarafa" diyerek, SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek bir zam daha verilebileceğini belirterek tarih verdi.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Ev sahipleri şimdi yandı! Bakan şimşek açık açık uyardı kira beyanında bulunmayanlar mercek altına alındı
Ev sahipleri şimdi yandı! Bakan şimşek açık açık uyardı kira beyanında bulunmayanlar mercek altına alındı
Benzin ve motorin 2024 güncel fiyatları! 20 Ocak benzin ne kadar?
Benzin ve motorin 2024 güncel fiyatları! 20 Ocak benzin ne kadar?
BİM 23 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olacak Aktüel ürün kataloğunu yayınladı| Gıdadan temizliğe indirimli ürünlerin tam listesi
BİM 23 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olacak Aktüel ürün kataloğunu yayınladı| Gıdadan temizliğe indirimli ürünlerin tam listesi
Emekli maaş zammı bilmecesi sürüyor! Yeni emekli zam alacak mı?
Emekli maaş zammı bilmecesi sürüyor! Yeni emekli zam alacak mı?
Son Haberler
Soğuk hava ve kar yağışı etkili olacak! Meteoroloji tek tek açıkladı
Soğuk hava ve kar yağışı etkili olacak! Meteoroloji tek tek açıkladı
Emekliye ek zam mı geliyor? Seçim öncesi Erdoğan müjde verebilir
Emekliye ek zam mı geliyor? Seçim öncesi Erdoğan müjde verebilir
Pendikspor Beşiktaş'ı tarihi skorla yenerek darmadağın etti
Pendikspor Beşiktaş'ı tarihi skorla yenerek darmadağın etti
İlk Türk astronot Gezeravcı’dan ISS’te ilk konuşma: Bu imkanları bize sağlayan milletimize şükranlarımızı sunuyorum
İlk Türk astronot Gezeravcı’dan ISS’te ilk konuşma: Bu imkanları bize sağlayan milletimize şükranlarımızı sunuyorum
Satan çok ama alan yok: Konut fiyatlarında yıllık düşüş ev sahiplerini düşündürüyor!
Satan çok ama alan yok: Konut fiyatlarında yıllık düşüş ev sahiplerini düşündürüyor!
Konutta tehlike çanları çalıyor işler tersine döndü! Satışlar son dokuz yılın en düşük seviyesine düştü
Konutta tehlike çanları çalıyor işler tersine döndü! Satışlar son dokuz yılın en düşük seviyesine düştü
Çok Okunanlar
Soğuk hava ve kar yağışı etkili olacak! Meteoroloji tek tek açıkladı
Soğuk hava ve kar yağışı etkili olacak! Meteoroloji tek tek açıkladı
Emekliye ek zam mı geliyor? Seçim öncesi Erdoğan müjde verebilir
Emekliye ek zam mı geliyor? Seçim öncesi Erdoğan müjde verebilir
Ev sahipleri şimdi yandı! Bakan şimşek açık açık uyardı kira beyanında bulunmayanlar mercek altına alındı
Ev sahipleri şimdi yandı! Bakan şimşek açık açık uyardı kira beyanında bulunmayanlar mercek altına alındı
AK Parti İstanbul ilçe Belediye Başkan adayları belli oldu? AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları tam listesi 2024
AK Parti İstanbul ilçe Belediye Başkan adayları belli oldu? AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları tam listesi 2024
Kenarda nakiti olan dikkat! Bu yılın patlama yapacak yatırım araçları net şekilde belli oldu…
Kenarda nakiti olan dikkat! Bu yılın patlama yapacak yatırım araçları net şekilde belli oldu…
Türk Hava Yolları'nın Türkiye ekonomisine etkisi büyük!
Türk Hava Yolları'nın Türkiye ekonomisine etkisi büyük!
Yorumlananlar
AK Parti İstanbul ilçe Belediye Başkan adayları belli oldu? AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları tam listesi 2024
AK Parti İstanbul ilçe Belediye Başkan adayları belli oldu? AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları tam listesi 2024
Mersin’de yolcu otobüsü faciası: Virajı alamadı, devrildi 9 ölü, 28 yaralı var
Mersin’de yolcu otobüsü faciası: Virajı alamadı, devrildi 9 ölü, 28 yaralı var