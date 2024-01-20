Emekli maaş zammı bilmecesi sürüyor! Yeni emekli zam alacak mı?

Komisyon, emeklilere %5 ek zam önerdi. Teklif gelecek hafta TBMM Genel Kurulu tarafından ele alınacak. Ek zam yeni emeklilere verilecek mi?

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Emekli maaş zammı bilmecesi sürüyor! Yeni emekli zam alacak mı?

TBMM Plan Bütçe Komisyonu, emekliye ek %5 zam önerisini onayladı. Teklif, TBMM Genel Kurulu'nda ele alındıktan sonra yürürlüğe girecek.

Emekliler, düzenleme ile birlikte yüzde 42,6 zam alacak. Ek olarak, en düşük emekli maaşı 10 bin lira olacak. Ocak ayı maaş farkları, ek zam kararının Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla hesaplara yatırılacak.

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Ek Ücretler Yeni Emeklilere Fayda Sağlayacak Mı?

Ek zam teklifinin her emekli için faydası olacak. Kanun yürürlüğe girmeden önce ve yürürlüğe girdikten sonra emeklilik dilekçesi veren herkes için ek zam uygulanacaktır. Aynı zamanda 10 bin TL'lik en düşük emekli maaşı uygulamasından da yararlanabilecek.

Ek zamlar, dul, yetim, malul ve ölüm aylıklarını da kapsayacak.

Hangi Ay Ödenecek?

Düzenleme Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra zamlı maaşlar verilebilir. Şubat ayında emekliler ilk zamlı maaşlarını alacak. Ocak maaşından kalan farklar ise şubat ayının ilk haftasında ödenecek.

Ölüm Aylıklarının Miktarı Ne Kadar Olacak?

Ölüm aylığı alanların maaşları oranlar çerçevesinde yeniden düzenlenecektir. Örneğin, en düşük emekli maaşı 10 bin TL'ye yükseldi ve ölen eşinin maaşının yüzde 50'sini alması durumunda alacağı ücret 5 bin TL olacak. Çocuk, ölen kişinin maaşın yüzde 25'ini alırsa 2 bin 500 TL alacak.

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