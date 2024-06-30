TRT’den flaş açıklama! Türkiye – Avusturya maçını izlemek için bunu yapın

TRT son dakika açıkladı! Şifreli yayın uyarısı alanlar bunu yapacak. Türkiye – Avusturya maçını izlemek için bunu yapın. Tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

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TRT’den flaş açıklama! Türkiye – Avusturya maçını izlemek için bunu yapın

EURO 2024 mücadelesi başlar başlamaz, Türkiye'nin televizyonu TRT, "Şifreli yayın", "CL modülü yok" veya "Sinyal yok" hatası alanlar için TRT kurumsal hesabı üzerinden vatandaşlara uyarı da gönderdi.

TRT'nin resmi X hesabından yapılan açıklama şunları söyledi:

EURO 2024 yayınlarını izlemek için sorun yaşayan izleyicilerimiz, TRT İletişim Merkezimiz ve sosyal medya aracılığıyla Kurumumuza iletiyorlar.

UEFA, lisans verdiği tüm yayıncıların "Uluslararası Yayın Hakları Sınırlılık" kuralına uymasını ister. Bu bağlamda, UEFA, EURO 2024 yayınlarının Türkiye dışından izlenebileceğine dair şikâyetleri Kurumumuza "Yaptırım" uyarısıyla iletmiştir.

UEFA tarafından belirlenen sinyal seviyeleri ve şifreleme politikaları nedeniyle uydu sinyal gücümüz belirli seviyelerin üstüne çıkamamaktadır. UEFA tarafından belirlenen uydu güç seviyeleri ve şifreleme politikaları çerçevesinde, EURO 2024 karşılaşmalarının yer aldığı TRT 1 kanalımızın canlı yayınları, Türksat 4A uydusu üzerinden ve sadece Türkiye'yi kapsayan mevcut frekans üzerinden izlenebilmektedir.

Aynı zamanda, TRT'nin dijital platformu sayesinde, Türkiye'deki izleyicilerimiz EURO 2024 karşılaşmalarını ve yayınlarımızı tüm cihazlardan ve akıllı TV'lerden izleyebilirler.

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