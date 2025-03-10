Emekli ikramiyesi zammı bugün belli mi oluyor? İşte, beklenen o rakamlar...

YENİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLUR?

Bu yıl SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yapılan yüzde 15.75'lik zam kadar bayram ikramiyelerine zam gelirse yeni bayram ikramiyesi 3 bin 472 liraya yükseliyor. Yuvarlama yaparak 3 bin 500 liraya yükseltilebilir.