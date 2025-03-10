Emekli ikramiyesi zammı bugün belli mi oluyor? İşte, beklenen o rakamlar...

Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiye zammına ilişkin bugün yapılacak Kabine toplantısında karar çıkabilir. İşte, beklenen o rakamlar...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Toplantıda emekli bayram ikramiyelerine ilişkin zammın da çıkması bekleniyor.
İkramiyenin 4 bin liraya yükseltileceği iddia ediliyor.
SON SÖZ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN
Ekonomi kurmaylarının yapacağı çalışmalar neticesinde ortaya çıkan etki analizine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni emekli bayram ikramiyelerini onaylayacak.
3 BİN LİRA VERİLİYOR
Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde 3 bin lira bayram ikramiyesi veriliyor. Geçen yıl bayram ikramiyeleri yüzde 50 oranında artırılmıştı.
YENİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLUR?
Bu yıl SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yapılan yüzde 15.75'lik zam kadar bayram ikramiyelerine zam gelirse yeni bayram ikramiyesi 3 bin 472 liraya yükseliyor. Yuvarlama yaparak 3 bin 500 liraya yükseltilebilir.
Geçen yılki gibi yüzde 50 oranında zam yapılırsa bayram ikramiyesi 4 bin 500 liraya yükselebilir. Yüzde 100 zam olması halinde emekli bayram ikramiyesi 6 bin liraya yükselebilir. Beklentiler ise 4 bin lira seviyesinde.
YÜZDE 200 ARTTI
2018 yılında bin lira olarak verilen emekli bayram ikramiyesi 2021 yılında bin 100 liraya, 2023 yılında 2 bin liraya, 2024 yılında ise 3 bin liraya yükseltilmişti. Böylece emekli bayram ikramiyeleri ilk başlatıldığı 2018 yılından bu yana yüzde 200 zam görmüş oldu.
BAYRAMLAR NE ZAMAN KUTLANACAK?
16,5 milyon emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyesi ödemeleri Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde ödeniyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 30 Mart’ta, Kurban Bayramı ise 6 Haziran’da kutlanacak. Bayram ikramiyelerinin 30 Mart'tan önce hesaplara geçmesi bekleniyor. İkramiye ödemeleri 2018 yılında başlatılmıştı.
DUL VE YETİMLER DE YARARLANIYOR
Emekli bayram ikramiyesinden hak sahibi olan dul ve yetimler de hak sahipliği oranında faydalanıyor.
29 EKİM 2023'TE DE İKRAMİYE VERİLMİŞTİ
2023 yılında Cumhuriyet'in 100. Yılına özel olarak hükümet emeklilere 5 bin lira ikramiye dağıtmıştı.