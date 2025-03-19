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Ekrem İmamoğlu ile ilgili yeni gelişme: Gözaltında kendi eliyle yazdığı notu paylaşıldı!

Ekrem İmamoğlu ile ilgili yeni gelişme: Gözaltında kendi eliyle yazdığı notu paylaşıldı! İşte, o ayrıntılar...

Ekrem İmamoğlu ile ilgili yeni gelişme: Gözaltında kendi eliyle yazdığı notu paylaşıldı!
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Ekrem İmamoğlu ile ilgili yeni gelişme: Gözaltında kendi eliyle yazdığı notu paylaşıldı! İşte, o ayrıntılar...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendi el yazısıyla not paylaştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendi el yazısıyla not paylaştı.

Ekrem İmamoğlu ile ilgili yeni gelişme: Gözaltında kendi eliyle yazdığı notu paylaşıldı!

Başsavcılıkça, İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Gözaltında işlemleri devam eden İmamoğlu, sosyal medya hesabından kendi el yazısıya not paylaştı. Yazılan notta imamoğlu şu ifadeleri kullandı:

''Yapılan yalanlara, kumpaslara tuzakalara, yalanlara, kul hakkı yiyenlere, halkın iradesini çalanlara gerekli cevabı milletimiz verecektir. Önce Allah'a sonra milletimize emanetim... Saygılarımla.''

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