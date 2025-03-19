TBMM harekete geçti! Google'ın rekabete aykırı algoritma değişikliği görüşülecek

Dijital mecraların tarafsız ve adil olması gerektiğini vurgulayan Yayman, "Google'ın aldığı tek taraflı kararlar, medya kuruluşlarını zor durumda bırakıyor ve bu durum artık tahammül sınırlarını aştı. Bağımsız ve yerel haber kaynakları dijitalde görünmez hale getirilirken, belirli medya kuruluşlarına ayrıcalık tanınmaktadır. Dijital platformların keyfi uygulamaları, medya kuruluşları için sadece ekonomik bir sorun değil, aynı zamanda doğrudan bir sansür mekanizmasına dönüşmektedir. Yayıncıların kendi kaderlerini belirleme hakkı ellerinden alınamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Google'ın bu politikalarının yalnızca Türkiye'de değil, dünya genelinde büyük bir rahatsızlık yarattığını belirten Yayman, küresel çapta da bu tür tekelleşmeye karşı mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.