Ekrem İmamoğlu hakkında flaş gelişme: O, konuşması, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nı harekete geçirdi!

Son dakika... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bugünkü basın toplantısındaki konuşması nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca re'sen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, "bilirkişiyi hedef gösterdiği" iddiasıyla soruşturma başlattı.

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bugünkü basın açıklamasında, hakkında devam eden davalar ile CHP'li belediyelere yönelik açılan davalarda bilirkişi olarak Satılmış Büyükcanayakın'ın hedef göstererek "Bu arkadaşa nedense hep CHP belediyesi dosyası düşüyor. Şişli, Sarıyer, Maltepe, Küçükçekmece... 8 binden fazla bilirkişi olan İstanbul'da neden Satılmış Bey tercih ediliyor?" ifadelerini kullanmıştı.

Bugün Saraçhane’de basın açıklamasında bulunan Ekrem İmamoğlu Selahattin Demirtaş ve Ümit Özdağ’a sevgilerini ve selamlarını ileterek başladı. İmamoğlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir kısım soruşturmaları ve bilirkişiyi hedef haline getirdi. Kendisinin yargıladığı dosyaya atanan bilirkişinin önce adını veren ardından “Adam mahkemeyi yanıltacak kadar cesur, gözü kara” şeklinde ifadeler kullanan İmamoğlu, hakkında yeni bir soruşturma açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamu davalarında görevli bilirkişi hakkında sanki tarafların lehine rapor hazırlıyormuş gibi hedef gösteren İmamoğlu hakkında "Yargı görevini yapan bilirkişi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" ve " Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.

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BİLİRKİŞİ ADINI HEDEF ALACAK OLANLAR DA SORUŞTURMAYA DAHİL

Başsavcılık yaptığı açıklamada aynı zamanda bilirkişinin adını hedef almak amacıyla yayınlayan medya kuruluşları ve şahısların da soruşturmaya dahil olacağını duyurdu.

Kaynak: Haber7

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