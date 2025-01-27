Bankalar harekete geçti! Faizler düştü: İşte kredi ve mevduat faizleri...

KREDİYE İHTİYACINIZ VARSA KULLANIN

Krediye ihtiyacı olmayanların "uygun kredi faizi" adı altında verilen kredilere itibar etmemeleri ilerleyen aylarda oluşacak faiz indirimlerini beklemeleri menfaatlerine olacaktır. Olağandışı para ihtiyacı için kredi kaçınılmazsa kullanmak gerekirken, paraya ihtiyaç olmadığı halde faizler düştü diye kredi çekmek faiz yükünün oluşmasına ve boşuna faiz ödenmesine neden olacaktır. Kredi kullanıp mevduata yatırıp para kazanma düşüncesi ise tamamen yanlış bir yöntem ve bu yönteme başvurmadan önce ödemelerinizi iyi hesaplamanız gerekiyor.