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Bankalar harekete geçti! Faizler düştü: İşte kredi ve mevduat faizleri...

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Bankalar harekete geçti! Faizler düştü: İşte kredi ve mevduat faizleri...
Bankalar harekete geçti: Kredi ve mevduat tarafında faizlerde düşüşler ortaya çıktı. İşte son verilere göre faizler...
Bankalar harekete geçti! Faizler düştü: İşte kredi ve mevduat faizleri... 1 19

Bankalar harekete geçti: Kredi ve mevduat tarafında faizlerde düşüşler ortaya çıktı. İşte son verilere göre faizler...

Bankalar harekete geçti! Faizler düştü: İşte kredi ve mevduat faizleri... 2 29

Merkez Bankası'nın faizi yüzde 45'e düşürmesinin ardından bankalar harekete geçti. Kredi ve mevduat tarafında faizlerde düşüşler ortaya çıktı. İşte son verilere göre faizler...

Bankalar harekete geçti! Faizler düştü: İşte kredi ve mevduat faizleri... 3 39

Türkiye'de dezenflasyon devam ederken bankalar faiz indirimine başladı. Mevduat ve kredi faizlerinde düşüşler görülse de yine de görece olarak yüksek kalmaya devam ediyor.

Bankalar harekete geçti! Faizler düştü: İşte kredi ve mevduat faizleri... 4 49

Dezenflasyon sürecinin devamı halinde Merkez Bankası'nın faizi daha da düşürebileceği belirtiliyor. Böylece kredi faizleri ve mevduat faizlerinde düşüş yaşanırken parası olanların faizden elde edecekleri gelirlerde de düşüş yaşanacak.

Bankalar harekete geçti! Faizler düştü: İşte kredi ve mevduat faizleri... 5 59

BANKALAR NE KADAR FAİZ VERİYOR?

Bankalar mevduatlara yıllık yüzde 43-45 aralığında faizler vermeye başladı. Böylece 1 milyon liraya 32 günde yaklaşık olarak 35 bin lira faiz geliri elde ediliyor.

Bankalar harekete geçti! Faizler düştü: İşte kredi ve mevduat faizleri... 6 69

KREDİLERDE DURUM NE?

Kredilerde faiz oranları bankadan bankaya değişkenlik göstermeyi sürdürüyor. Yüzde 3.49'dan başlayan tüketici kredisi faizleri yüzde 5'e kadar varıyor.

Bankalar harekete geçti! Faizler düştü: İşte kredi ve mevduat faizleri... 7 79

100 bin lira tüketici kredisi çeken birisi 12 ay boyunca yüzde 3.49 faiz oranıyla faizle aylık 11 bin lira ödeme yapması gerekiyor. Yıllık toplam geri ödemesi ise masraflar hariç 132 bin lira oluyor.

Bankalar harekete geçti! Faizler düştü: İşte kredi ve mevduat faizleri... 8 89

Yüzde 5 oranında faizle yine 100 bin lira kredi kullanan birisi aylık 12 bin 213 lira ödeyecek ve 12 ay sonunda toplamda 146 bin 556 lira masraflar hariç ödeme ortaya çıkıyor.

Bankalar harekete geçti! Faizler düştü: İşte kredi ve mevduat faizleri... 9 99

KREDİYE İHTİYACINIZ VARSA KULLANIN

Krediye ihtiyacı olmayanların "uygun kredi faizi" adı altında verilen kredilere itibar etmemeleri ilerleyen aylarda oluşacak faiz indirimlerini beklemeleri menfaatlerine olacaktır. Olağandışı para ihtiyacı için kredi kaçınılmazsa kullanmak gerekirken, paraya ihtiyaç olmadığı halde faizler düştü diye kredi çekmek faiz yükünün oluşmasına ve boşuna faiz ödenmesine neden olacaktır. Kredi kullanıp mevduata yatırıp para kazanma düşüncesi ise tamamen yanlış bir yöntem ve bu yönteme başvurmadan önce ödemelerinizi iyi hesaplamanız gerekiyor.

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